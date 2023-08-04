Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его мнению, угроза полноценных боевых действий между вагнеровцами и соседями Беларуси вполне реальна.

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Россия действительно готовится к нападению

То, что Россия не стянула к границе десятки тысяч военных, не означает, что нападения на страны НАТО не последует. Ведь Путин имеет совершенно другие цели: он не собирается оккупировать Польшу, но может стремиться создать там плацдарм

Это может напоминать Приднестровский сценарий: после захвата небольшой территории Россия может остановиться и перейти к обороне, бросив этим вызов странам НАТО.

"Путин говорит о Польше те же слова, которые уже произносил накануне полномасштабного вторжения в Украину", – отметил Шейтельман.

Польша также готова к нападению

Поляки не недооценивают угрозу от России. Они следят за каждым действием врага и готовы нанести ответный удар. Вопрос лишь в том, насколько мощным он будет.

"Представим, что ЧВК "Вагнер" заходит в Сувальский коридор. С военной точки зрения, Польша должна будет бить по логистике этой группировки, а фактически – по военным объектам Беларуси. Это было бы вполне легальным и эффективным ответом, который бы скорее остановил вероятный вторжение", – убежден политтехнолог.

Обратите внимание! Сувальский коридор – это 100-километровая территория, отделяющая Беларусь от Калининградской области России, в то же время соединяющая Польшу и Литву. Считается, что в случае войны НАТО и России он станет одной из приоритетных целей страны-агрессора, которая, завладев им, сможет отрезать страны Балтии от других государств Европы.

По сравнению с Украиной, у Польши есть одно преимущество. Несмотря на то, что ее армия слабее украинской, все вооружение, которое она имеет, можно применять без каких-либо ограничений.

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Война с НАТО станет концом режима Лукашенко

Лукашенко будет изо всех сил пытаться сделать так, чтобы его угрозы остались только угрозами. Ведь только ЧВК "Вагнер" использует Беларусь для своего наступления, конец его режима, а возможно, и республики Беларусь будет неизбежным.

Это означает, что война между НАТО и Россией будет происходить на территории Беларуси. В таких условиях никто не будет учитывать недейственный суверенитет этой страны.

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