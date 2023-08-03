Следует отметить, что встреча состоялась 3 августа после того, как белорусские вертолеты залетели на территорию Польши. Перед этим польская сторона заявляла о переброске вагнеровцев в район Сувальского коридора.

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О чем говорили Моравецкий и Науседа

Польский политик Матеуш Моравецкий при встрече с президентом Литвы в очередной раз заявил, что вагнеровцы перемещаются ближе к восточному флангу НАТО, чтобы дестабилизировать военный Альянс.

Мы должны осознавать, что количество провокаций будет расти... Группа "Вагнера" чрезвычайно опасна, и их перебрасывают на восточный фланг, чтобы дестабилизировать НАТО,

– сказал польский премьер.

Президент Литвы заявил, что в Беларуси может находиться ориентировочно более 4 тысяч вагнеровцев.

"Нужно говорить не только о мерах на национальном уровне, но и о том, что делать, если эта ситуация еще больше усложнится, включая закрытие границы с Беларусью", – сказал Гитанас Науседа.

Он пояснил, что эти действия должны быть скоординированы между Польшей, Литвой и Латвией.

Вагнеровцы у литовской границы

Литовский президент отметил, что они обсудили ситуацию с безопасностью на границах и назвал встречу "продуктивной".

"Присутствие наемников ЧВК "Вагнер" в Беларуси является дополнительным фактором риска для безопасности Литвы, Польши и союзников по НАТО. Мы остаемся внимательными и готовы к любому возможному развитию событий", — отметил политик.

Кроме того, Науседа сказал, что часть вагнеровцев находится вплотную к границе с Литвой, заняв позиции в Гродненской области Беларуси.

…Это означает, что такое расположение очень удобно для осуществления провокаций как на польско-белорусской, так и на литовско-белорусской границах,

– объяснил Науседа.

Однако президент Литвы заверил, что касательно этого страна уже приняла меры. В частности, усилила охрану границы, есть подготовленные и обновленные планы прикрытия границы, включая подкрепление со стороны армии.

По его словам, провокации вагнеровцев будут рассматривать как часть действий России. Однако добавил, что Литва внимательно следит за ситуацией и готова принять меры по противодействию всем угрозам своей безопасности, в том числе и угрозе от ЧВК "Вагнер".

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Что этому предшествовало