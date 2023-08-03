Варто зауважити, що зустріч відбулась 3 серпня після того, як білоруські гелікоптери залетіли на територію Польщі. Перед цим польська сторона заявляла про перекидання вагнерівців у район Сувальського коридору.

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Про що говорили Моравецький та Науседа

Польський політик Матеуш Моравецький за зустрічі з президентом Литви вкотре заявив, що вагнерівці переміщуються ближче до східного флангу НАТО, щоб дестабілізувати військовий Альянс.

Ми повинні усвідомлювати, що кількість провокацій зростатиме... Група "Вагнера" надзвичайно небезпечна, і їх перекидають на східний фланг, щоб дестабілізувати НАТО,

– сказав польський прем'єр.

Президент Литви заявив, що в Білорусі може перебувати орієнтовно понад 4 тисячі вагнерівців.

"Треба говорити не лише про заходи на національному рівні, а й про те, що робити, якщо ця ситуація ще більше ускладниться, включно з закриттям кордону з Білоруссю", – сказав Гітанас Науседа.

Він пояснив, що ці дії мають бути скоординовані між Польщею, Литвою та Латвією.

Вагнерівці біля литовського кордону

Литовський президент зазначив, що вони обговорили безпекову ситуацію на кордонах та назвав зустріч "продуктивною".

"Присутність найманців ПВК "Вагнер" у Білорусі є додатковим фактором ризику для безпеки Литви, Польщі та союзників по НАТО. Ми залишаємось пильними та готовими до будь-якого можливого розвитку подій", — зазначив політик.

Окрім того, Науседа сказав, що частина вагнерівців перебуває впритул до кордону з Литвою, зайнявши позиції у Гродненській області Білорусі.

...Це означає, що таке розташування дуже зручне для здійснення провокацій як на польсько-білоруському, так і на литовсько-білоруському кордонах,

– пояснив Науседа.

Проте президент Литви запевнив, що через це країна вже вжила заходів. Зокрема, посилила охорону кордону, є підготовлені та оновлені плани прикриття кордону, включно з підкріпленням з боку армії.

За його словами, провокації вагнерівців розглядатимуть як частину дій Росії. Проте додав, що Литва уважно стежить за ситуацією і готова вжити заходів для протидії всім загрозам своїй безпеці, в тому числі й загрозі від ПВК "Вагнер".

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Що цьому передувало