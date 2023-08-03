Речник Державного департаменту Метью Міллер висловив сподівання, що всі країни поважатимуть суверенний повітряний простір одна одної. Також він надіслав сигнал білоруським порушникам, додавши, що США стоять на сторожі безпеки НАТО, інформує 24 Канал.

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Реакція США

Міллер заявив, що після того, як білоруські військові гелікоптери наважилися покружляти над польською територією, у США почали більш уважно приглядатися до можливих загроз безпеці НАТО.

На запитання журналіста, чи після цього неприємного інциденту США намагалися поспілкуватися з польськими представниками і разом визначити, на яку статтю "заслужила" Білорусь, Міллер відповів поверхово.

Він підкреслив, що США завжди перебуває на постійному зв’язку з усіма членами Альянсу.

З його слів можна зробити висновок, що була застосована четверта стаття Статуту НАТО, яка передбачає спільне консультування членів Альянсу у разі виникнення підозри щодо загрози суверенітету чи безпеці одного з них.

Водночас Міллер наголосив, що не хоче робити поспішних заяв, однак наразі не йдеться про застосування п’ятої статті Статуту НАТО.

Довідка: П’ята стаття НАТО передбачає: якщо будь-яка з членів НАТО зазнає збройного нападу, це буде вважатися нападом на всіх інших членів Альянсу.



Білоруські гелікоптери у Польщі: що відомо