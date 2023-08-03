Представитель Государственного департамента Мэтью Миллер выразил надежду, что все страны будут уважать суверенное воздушное пространство друг друга. Также он послал сигнал белорусским нарушителям, добавив, что США стоят на страже безопасности НАТО, информирует 24 Канал.

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Реакция США

Миллер заявил, что после того, как белорусские военные вертолеты отважились покружить над польской территорией, в США стали внимательнее присматриваться к возможным угрозам безопасности НАТО.

На вопрос журналиста, пытались ли США после этого неприятного инцидента пообщаться с польскими представителями и вместе определить, какую статью "заслужила" Беларусь, Миллер ответил поверхностно.

Он подчеркнул, что США всегда находятся на постоянной связи со всеми членами Альянса.

По его словам, можно сделать вывод, что была применена четвертая статья Устава НАТО, которая предусматривает совместное консультирование членов Альянса в случае возникновения подозрения относительно угрозы суверенитета или безопасности одного из них.

В то же время Миллер подчеркнул, что не хочет делать поспешных заявлений, однако пока речь не идет о применении пятой статьи Устава НАТО.

Справка : Пятая статья НАТО предусматривает: если любая из членов НАТО подвергается вооруженному нападению, это будет считаться нападением на всех других членов Альянса.



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