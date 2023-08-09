Попри те, що касетні боєприпаси дають певну перевагу ЗСУ на фронті, військам потрібно ще багато видів артилерії. Про це йдеться у новій статті, що вийшла у The Wall Street Journal.

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Посилаючись на українських військових, видання пише, що це озброєння здатне уражати більшу площу, ніж звичайні артилерійські снаряди. ЗСУ завдають ударів по скупченнях російської піхоти, групах транспортних засобів та інших цілях, розчищаючи шлях для просування наземних військ.

Як саме допомагають у бою касетні снаряди

WSJ навів у приклад ситуацію з поля бою: взвод української піхоти просувався до російських позицій і був змушений відступити, оскільки потрапив під вогонь кулеметів. Однак українські війська вдарили по противнику касетними боєприпасами, через що зайнялись чагарники, трава й дерева, що дозволило бійцям бачити окупантів, які ховалися в чагарниках. Тоді Сили оборони захопили позиції окупантів.

"Тепер українські війська вважають, що в них є шанс на прорив", – ідеться у статті.

Касетні бомби – це три постріли, і дерева повністю руйнуються. Навіть якщо ви трохи промахнетеся, ці боєприпаси однаково спрацюють,

– розповів виданню один із бійців взводу, на ім'я Олександр.

Військовослужбовець-артилерист, який стріляв такими боєприпасами, зазначив, що вони найефективніші на полях, де розсіюються на більшій площі, але додав, що касетні боєприпаси "не є переломним моментом", і Україні необхідні різні види артилерії.

Довідка. 7 липня США підтвердили передачу Україні касетних боєприпасів. Україна зобов'язалася використовувати їх, дотримуючись п'яти принципів.

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