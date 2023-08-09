Несмотря на то, что кассетные предпочтения дают ВСУ определенное преимущество на фронте, войскам требовалось еще много видов артиллерии. Об этом говорится в новой статье, вышедшей в The Wall Street Journal.

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Ссылаясь на украинских военных, издание пишет, что это вооружение способно поражать большую площадь, чем обычные артиллерийские снаряды. ВСУ наносят удары по скоплениям российской пехоты, группам транспортных средств и другим целям, расчищая путь для продвижения наземных войск.

Как именно помогают в бою кассетные снаряды

WSJ привел в пример ситуацию с поля боя: взвод украинской пехоты продвигался к российским позициям и вынужден был отступить, поскольку попал под огонь пулеметов. Однако украинские войска ударили по противнику кассетными боеприпасами, из-за чего занялись кустарники, трава и деревья, что позволило бойцам видеть скрывавшихся в кустарниках оккупантов. Тогда Силы обороны захватили позиции окупантов.

"Теперь украинские войска считают, что у них есть шанс на прорыв", – говорится в статье.

Кассетные бомбы – это три выстрела, и деревья полностью разрушаются. Даже если вы немного промахнетесь, эти боеприпасы все равно сработают,

– рассказал изданию один из бойцов взвода, по имени Александр.

Военнослужащий-артиллерист, стрелявший такими боеприпасами, отметил, что они наиболее эффективны на полях, где рассеиваются на большей площади, но добавил, что кассетные боеприпасы "не являются переломным моментом", и Украине необходимы разные виды артиллерии.

Справка. 7 июля США подтвердили передачу Украине кассетных боеприпасов. Украина обязалась использовать их, соблюдая пять принципов.

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