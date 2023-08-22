Зокрема, речниця ОВА Олена Шаповал заявила, що населений пункт перебуває під контролем ЗСУ. Крім того, вона наголосила, що всі органи місцевої влади залишаються на місцях й продовжують працювати.

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Синьківка – під контролем ЗСУ

Згідно з інформацією Харківської ОВА, більшість населення Синьківки евакуювали. Нині у селі проживає шестеро людей, які не хочуть полишати своїх домівок. Олег Синєгубов в ефірі телемарафону наголосив, що нині у населеному пункті немає ні електроенергії, ні водопостачання, оскільки Синьківка перебуває під постійними обстрілами. В ОВА пояснили, що село розташоване перед Куп'янськом, тому росіяни особливо цинічно нищать населені пункти.

Насправді Синьківка – під контролем ЗСУ. Просимо не вірити російській пропаганді, тому що і голова міської військової адміністрації та районної – всі на місцях. Всі кожного дня працюють забезпечують населення всім необхідним,

– заявила речниця Харківської ОВА.

Російські воєнкори також повідомили, що буцімто "підірвано переправу" через річку Оскіл, проте в ОВА не стали коментувати чергові російські фейки.

ЗСУ не втратили жодного населеного пункту біля Куп'янська

Синєгубов наголосив, що ніяких відступів від Куп'янська немає, наші воїни на своїх позиціях й постійно завдають максимального ураження окупантам. Він акцентував, що ЗСУ не втратили жодного населеного пункту на Харківщині. Усі спроби росіян штурмувати позиції наших захисників отримують жорстку відсіч, окупанти зазнають відчутних втрат та повертаються на свої попередні позиції. До прикладу він повідомив, що у неділю, 20 серпня, були активні штурмові дії.

"Після того, як ворог зазнав значних уражень, він трохи відійшов на відновлення, проводить ротацію для того, аби відновити наступальні дії. Це відбувається хвилями. Спочатку день або цілу добу – активні штурмові дії, після того – трохи тихіше. Однак цілодобово ворог випробовує наші позиції з артилерії, мінометів, авіації тощо. Там дійсно ведуться дуже активні бойові дії, однак жодних поступів від ЗСУ немає", – повідомив Синєгубов.

Не маючи успіхів на фронті, росіяни цинічно обстрілюють цивільних. Тому голова Харківської ОВА наголосив, що людей закликають евакуюватися, за потреби – їм надають тимчасове житло у місті. За останніми даними, з Куп'янського напрямку вивезли 601 людину, з яких 153 дитини.

"Наші волонтери, міжнародні гуманітарні організації надають все необхідне, включаючи продукти харчування, побутову хімію, постільну білизну тощо. Наші юристи працюють, щоб допомогти людям отримати статус ВПО, тому робота щодо цього напрямку триває", – розповів Синєгубов.

Ворог постійно обстрілює Харківщину