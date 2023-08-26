На цьому наголошують оглядачі з західних ЗМІ, посилаючись на розсекречений аналіз американської розвідки. Вони зазначають, що Росія активізує свої зусилля, щоб поширювати у США та Європі вигідні для неї меседжі.

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Росія маніпулює думками мешканців США та Європи

Для цього у Кремлі використовують технології відмивання впливу. З їхньою допомогою у країні-агресорці приховують зусилля своїх спецслужб культивувати як проросійські, так і антиукраїнські наративи.

Як з'ясувалося, спецслужби Росії, зокрема федеральна служба безпеки, таємно використовували союзників. Вони входили до номінально незалежних організацій. І з їхньою допомогою поширювали пропаганду.

Припускають, що після так званого заколоту Пригожина російським інформаційним операціям могли завдати певного удару. Адже він не лише був фінансистом ПВК "Вагнера", а й спонсорував так зване Агентство інтернет-досліджень. Власне, він керував троль-фермою, яка займалася підтримкою Дональда Трампа під час виборів у 2016 році. Тоді вся критика лилася на адресу Гілларі Клінтон.

Росія шукає молодих лідерів за межами країни

Оприлюднена інформація свідчить, що у Росії зосереджені на розвитку мережі молодих лідерів. На довгострокову перспективу. Вони, висловлюють сподівання у Кремлі, підтримають або поширюватимуть проросійські ідеї у своїх країнах. Це не надто відрізнятиметься від роботи шпигунських агентств часів СРСР. Де теж мали плани розвинути мережу ідеологічних союзників та інформаторів по всьому світу.

Кремль здійснює цілі операції. Вони спрямовані на створення підтримки країни-агресорки серед американців та європейців. Крім того, не гребують прямолінійними заходами. До прикладу, організацією фейкових народних протестів.

Вербували громадян США

Зокрема цим займалася Наталія Бурлінова, чиє ім'я згадується в обвинувальному висновку Міністерства юстиції. Його якраз оприлюднили цьогоріч.

Відомо, що вона вступила у змову з фсб, щоб вербувати американців з академічних установ. Вони мали брати участь у неурядовій організації "Креативна дипломатія", яку Бурлінова створила.

Ця організація називає себе програмою публічної дипломатії для лідерів-початківців. Мовляв, вона сприяє їхньому діалогу з Росією. І вже заявляють, що у програмі взяли участь 80 людей з різних країн світу.

Цікаво, що після пред'явлення обвинувачення у червні, Міністерство фінансів США наклало санкції на двох співробітників фсб. Мовиться, зокрема, про Єгора Попова, котрий був куратором Бурлінової. У Мінфінансів зазначали, що він контролював роботу останньої, а також надавав їй перелік громадян США, до яких можна звертатися.

Кейс Бурлінової не єдиний. Розсекречений аналіз підсвічує також:

Андрія Степаненка, котрий працював на фсб з 2014 по 2019 роки;

котрий працював на фсб з 2014 по 2019 роки; Максима Григор'єва, котрий був директором Фонду вивчення демократії, яка поширювала антиукраїнські наративи від імені Кремля;

котрий був директором Фонду вивчення демократії, яка поширювала антиукраїнські наративи від імені Кремля; Антона Цвєткова, керівника групи "Офіцери Росії". Останній, за вказівками російської розвідки, організовував протести у Москві, зокрема поблизу посольства США.

І це лише частина того, що робить Росія, щоб поширювати свою ІПСО на території США та Європи. Кремль продовжує вербувати людей, організовувати агентурні сітки та з їхньою допомогою поширювати наративи, які зіграють на користь країні-агресорці. Усе для того, щоб ця ІПСО була довготривалою.