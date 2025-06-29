Про те, де існує небезпека через застосування ударних БпЛА, 24 Канал повідомляє з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ. Не нехтуйте своєю безпекою!
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Де рухаються "Шахеди"
Минулої ночі росіяни запустили по Україні 537 засобів повітряного нападу, зокрема ударні БпЛА, аеробалістичні та крилаті ракети. 29 червня ворожий терор України продовжується.
У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Харків – БпЛА з півночі у напрямку міста. Харківська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північного напрямку. Полтавська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північно-східного напрямку. Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Оновлення щодо "Шахедів"
Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.
Харків – БпЛА з півночі у напрямку міста.
Харківська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північного напрямку.
Полтавська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північно-східного напрямку.
Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.