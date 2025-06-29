О том, где существует опасность из-за применения ударных БпЛА, 24 Канал сообщает со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ. Не пренебрегайте своей безопасностью!

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Где движутся "Шахеды"

Прошлой ночью россияне запустили по Украине 537 средств воздушного нападения, в частности ударные БПЛА, аэробаллистические и крылатые ракеты. 29 июня вражеский террор Украины продолжается.

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

23:58, 29 июня

Донецкая область – угроза применения врагом ударных БпЛА.

23:20, 29 июня

Обновление по "Шахедам"

  • БпЛА с Полтавщины курсом на Днепропетровщину.
  • БпЛА на Харьковщине курсом на юг.
23:08, 29 июня

Активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

22:44, 29 июня

Харьков – БпЛА с севера в направлении города.

22:38, 29 июня

Харьковская область – угроза применения врагом ударных БПЛА с северного направления.

22:37, 29 июня

Полтавская область – угроза применения врагом ударных БПЛА с северо-восточного направления.

22:12, 29 июня

  • Сумы – БпЛА в направлении города.
  • Еще БПЛА в Сумской области – курс на юг.
22:09, 29 июня

Сумская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.