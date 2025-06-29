Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
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В ночь на 29 июня противник атаковал 537 средствами воздушного нападения. Противовоздушная оборона обезвредила 475 средств воздушного нападения противника: 249 сбито огневыми средствами, 226 – локационно потеряны.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Смотрите также Ракеты и БпЛА врага массированно атаковали Украину: каковы последствия