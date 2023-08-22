Про це 24 Каналу заявив військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан, зауваживши, що МіГ-29 просто не зможе підійти до F-16. Усе через те, що американський винищувач його помітить заздалегідь та знищить ракетою.

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"Увесь повітряний бій – за великим рахунком, це бій ракет та систем виявлення, супроводження, знищення. Літак використовується в основному як платформа, не для повітряного бою", – зауважив Світан.

Він додав, що ті "експерти", які порівнюють саме тактико-технічні дані, просто некоректно бачать розвиток бойових дій у повітрі.

F-16, якщо розвернеться, то треба вмикати форсаж МіГ-29 та встигнути втекти. І то, не вийде – ракета дожене,

– наголосив льотчик-інструктор.

Як повністю розкрити можливості F-16

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, щоби оновити старий авіапарк ЗСУ треба 128 американських винищувачів. Однак, до кінця року Україна може отримати лише 6. За словами Ігната, над окупованою територією України в небі одночасно перебуває 8 – 9 російських винищувачів.

Полковник ЗСУ в запасі зауважив, що не так важлива кількість літаків у повітрі, а скільки саме цілей цей літак може відстежувати та знищувати. А F-16 середньої комплектації за цими показниками краще за російські літаки.

Чому F-16 краще за МіГ-29: дивіться відео

"Скільки б їх (російських літаків – 24 Канал) там не висіло, 6 літаків наших F-16 виконають певне бойове завдання", – наголосив Роман Світан.

Але в комплексі із ЗРК, системами ППО, у загальній системі протиповітряної оборони. До того ж треба обов'язково додаткові системи радіотехнічних військ для того, аби "бачити". Доповнювати інформацію для американських винищувачів можуть системи дальнього радіолокаційного виявлення та управління АВАКС.

Тобто, треба цілий комплекс заходів, до яких можуть долучитися F-16 та відігнати десяток чи кілька десятків російських літаків. А також – почати "працювати" з російською системою ППО.

Окрім того, можуть відпрацювати, розкривши всі свої можливості, і протирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM. Вони вже є на озброєнні ЗСУ. Однак поки що їх використовують без платформи як F-16, а в режимі скидування з літаків, які є в української армії.

Як створити перевагу

За допомогою систем РЕБ, 6 американських винищувачів можуть знищити чи подавити систему ППО росіян на одній ділянці.

На цій ділянці вже зможуть працювати старі наші радянські літаки, які можуть працювати по землі. Ті самі Су-24, Су-25, Су-27, МіГ-29, Л-39, вертольоти. Тобто, за допомогою трьох пар 6 літаків можемо створити в якомусь місці повну перевагу і в повітрі, і на землі,

– наголосив військовий експерт.

Американські винищувачі для України