Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, отметив, что МиГ-29 просто не сможет подойти к F-16. Все потому, что американский истребитель его заметит заранее и уничтожит ракетой.

К теме Какой подарок ждет Украину Новый год

"Весь воздушный бой – по большому счету, это бой ракет и систем обнаружения, сопровождения, уничтожения. Самолет используется в основном как платформа, не для воздушного боя", – отметил Свитан.

Он добавил, что те "эксперты", которые сравнивают именно тактико-технические данные, просто некорректно видят развитие боевых действий в воздухе.

F-16, если развернется, нужно включать форсаж МиГ-29 и успеть убежать. И то, не получится – ракета догонит,

– подчеркнул летчик-инструктор.

Как полностью раскрыть возможности F-16

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, чтобы обновить старый авиапарк ВСУ нужно 128 американских истребителей. Однако до конца года Украина может получить только 6. По словам Игната, над оккупированной территорией Украины в небе одновременно находится 8 – 9 российских истребителей.

Полковник ВСУ в запасе отметил, что не столь важно количество самолетов в воздухе, а сколько именно целей этот самолет может отслеживать и уничтожать. А F-16 средней комплектации по этим показателям лучше, чем российские самолеты.

Почему F-16 лучше МиГ-29: смотрите видео

"Сколько бы их (российских самолетов – 24 Канал) там ни висело, 6 самолетов наших F-16 выполнят определенную боевую задачу", – подчеркнул Роман Свитан.

Но в комплексе с ЗРК, системами ПВО, в общей системе противовоздушной обороны. К тому же нужно обязательно дополнительные системы радиотехнических войск для того, чтобы "видеть". Дополнять информацию для американских истребителей могут системы дальнего радиолокационного обнаружения и управления АВАКС.

То есть, нужно целый комплекс мер, к которым могут присоединиться F-16 и отогнать десяток или несколько десятков российских самолетов. А также – начать "работать" с российской системой ПВО.

Кроме того, могут отработать, раскрыв все свои возможности, и противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM. Они уже находятся на вооружении ВСУ. Однако пока их используют без платформы как F-16, а в режиме сброса с самолетов, которые есть в украинской армии.

Как создать преимущество

С помощью систем РЭБ, 6 американских истребителей могут уничтожить или подавить систему ПВО россиян на одном участке.

На этом участке уже смогут работать старые советские самолеты, которые могут работать по земле. Те же Су-24, Су-25, Су-27, МиГ-29, Л-39, вертолеты. То есть, с помощью трех пар 6 самолетов можем создать в каком-то месте полное преимущество и в воздухе, и на земле,

– подчеркнул военный эксперт.

Американские истребители для Украины