І все ж приводів для "побєдобєсія" не знаходять, таку думку 24 Каналу озвучив політолог Ігор Рейтерович. Росіяни можуть лишень розраховувати на закиди деяких західних політиків, на всіх інших фронтах перемагає Україна.

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Тролінг Захарової

На думку Рейтеровича, речниця МЗС Росії Марія Захарова перебуває у стані алкогольного сп'яніння 24 години на добу. Навіть російські журналісти не можуть втриматися та висміюють пропагандистку. Тепер тролінг Захарової – свята справа у Росії.

Подібних заяв, як-от експрезидента Франції Ніколя Саркозі, який закликав Україну відмовитися від окупованих Росією територій, ставатиме більше. Лише такі інформаційні приводи пропагандисти використовуватимуть для "побєдобєсія". На всіх інших фронтах для росіян складається не дуже приємна ситуація.

Рейтерович розповів про теми, які розхитує російська пропаганда: дивіться відео

Також знатного шуму навела в Росії "невідома" бавовна, яка завітала на аеродром "Сольці". Російські пропагандисти верещали, що Україна немає належної зброї, а тепер у паніці перекидають вцілілі літаки в Мурманську область.

Пропагандисти сподіваються на переговори

Якщо говорити про Чорноморський флот Росії, то ситуація схожа. Кораблі ховають по базах та лише час від часу кудись виводять. Натомість Україна, не маючи свого флоту, все ж знайшла протидію російській флотилії.

Кремлівській пропаганді залишається лишень робити ставку на заяви якихось маргіналів із Заходу. Потім виривати слова з контексту й подавати це, як "ось-ось вже буде зміна й Захід сяде з нами за стіл переговорів",

– додав Рейтерович.

Деякі російські олігархи роблять закиди, на кшталт "складна економічна ситуація у США призведе до мирних переговорів". Як бачимо, більше обґрунтованих аргументів у посіпак немає.

Усе за "методичками" Кремля

Російські пропагандистські шоу будуть використовувати вищеперераховані наративи. Тоді як воєнні кореспонденти сядуть за писанину панічних дописів. Писатимуть, що "російські військові залишили якийсь пункт, українці просуваються й взагалі ситуація загрозлива на деяких напрямках".

Як бачимо, тему про глобальні загрози для російської армії пропагандисти в ефірах ток-шоу не підіймають.

Кремль прислав "методичку", аби вставляти лише поодинокі фрази, які збігаються зі словами міноборони Росії. Все узгоджують з близьким оточенням Владіміра Путіна – людьми, які відповідають за інформаційну політику.

Безглузді заяви російських пропагандистів