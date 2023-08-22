И все же поводов для "победобесия" не находят, такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Игорь Рейтерович. Россияне могут только рассчитывать на упреки некоторых западных политиков, на всех других фронтах побеждает Украина.

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Троллинг Захаровой

По мнению Рейтеровича, спикер МИД России Мария Захарова находится в состоянии алкогольного опьянения 24 часа в сутки. Даже российские журналисты не могут удержаться и высмеивают пропагандистку. Теперь троллинг Захаровой – святое дело в России.

Подобных заявлений, таких как экспрезидент Франции Николя Саркози, призвавший Украину отказаться от оккупированных Россией территорий, будет становиться больше. Только такие информационные поводы будут пропагандисты использовать для "победобесия". На всех остальных фронтах для россиян складывается не слишком приятная ситуация.

Рейтерович рассказал о темах, которые расшатывает российская пропаганда: смотрите видео

Также знатного шума навел в России "неизвестный" хлопок, посетивший аэродром "Сольцы". Российские пропагандисты визжали, что в Украине нет должного оружия, а теперь в панике опрокидывают уцелевшие самолеты в Мурманскую область.

Пропагандисты надеются на переговоры

Если говорить о Черноморском флоте России, то ситуация похожа. Корабли прячут по базам и лишь иногда куда-то выводят. Украина, не имея своего флота, все же нашла противодействие российской флотилии.

Кремлевской пропаганде остается делать ставку на заявления каких-то маргиналов с Запада. Затем вырывать слова из контекста и преподносить это, как "вот-вот уже будет изменение и Запад сядет с нами за стол переговоров",

– добавил Рейтерович.

Некоторые российские олигархи делают упреки, вроде "сложная экономическая ситуация в США приведет к мирным переговорам". Как видим, больше обоснованных аргументов у пропагандистов нет.

Все по "методичкам" Кремля

Российские пропагандистские шоу будут использовать вышеперечисленные нарративы. В то время как военные корреспонденты сядут за писанину панических сообщений. Будут писать, что "российские военные покинули какой-то пункт, украинцы продвигаются и вообще ситуация угрожающая по некоторым направлениям".

Как видим, тему о глобальных угрозах российской армии пропагандисты в эфирах ток-шоу не поднимают.

Кремль прислал "методичку", чтобы вставлять лишь единичные фразы, совпадающие со словами минобороны России. Все согласуют с близким окружением Владимира Путина – людьми, отвечающими за информационную политику.

Бессмысленные заявления российских пропагандистов