Недавно оккупанты запустили очередную ИПСО: якобы Украина планирует ударить по Курской АЭС. Секретарь СНБО Алексей Данилов опроверг российский фейк, напомнив о том, какие объекты на территории России украинские военные имеют право и желание уничтожать.
Смотрите также Тот, кто готовил войну. Как Кремль задолго до 2014 планировал разделение Украины
Украинские цели – только военные объекты
Украина – не страна террорист. Поэтому она не намерена атаковать Курскую АЭС и ни один из подобных объектов на территории России.
Мы атакуем те объекты, которые имеют непосредственное отношение к военному делу,
– подчеркнул Данилов.
По его словам, наши военные имеют полное право бить украинским оружием по причастным к войне объектам. И на это они ни у кого не спрашивают и не будут спрашивать разрешения.
Путин способен на все
Уже больше года полномасштабной войны Запорожская АЭС находится под оккупацией россиян. Неоднократно появлялась информация от украинской разведки о планах Кремля подорвать атомную станцию. В то же время оккупанты в тех же намерениях обвиняли Украину. Теперь они придумали новый фейк и рассказывают миру, что Украина планирует совершить теракт на их Курской АЭС. Враг, очевидно, забыл, кто в этой войне настоящий террорист.
По словам Алексея Данилова, Россия посредством информационных вбросов пытается манипулировать сознанием людей, и это опасно.
Секретарь СНБО оценил возможность провокации России на своей собственной территории и отметил, что ее нельзя "недооценивать". В конце концов, Путин – это та особа, которая "взрывала у себя дома дома с живыми людьми". Поэтому игнорировать угрозу провокации со стороны Кремля на Курской АЭС не стоит.
Очередная ИПСО от россиян
- 15 августа Центр национального сопротивления сообщил о российских намерениях совершить провокацию на Курской АЭС, а затем перебросить вину на Украину. Представители ЦНС опубликовали документы, свидетельствующие о подготовке россиян к теракту на атомной станции. В частности, это документ об эвакуации жителей Курска и области. Из него следует, что оккупанты планируют эвакуировать лишь 5 процентов населения области.
- В ЦНС считают, что таким образом Кремль пытается отвлечь внимание мира от оккупации ЗАЭС.
- В ГУР отмечают, что Россия может использовать эту провокацию, чтобы мобилизовать свое общество на войну