Военный обозреватель Денис Попович поделился мыслями с 24 Каналом по поводу вероятной провокации оккупантами на Курской АЭС. Он предположил, что Россия во всем обвинит Украину.
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Также, вероятно, таким образом россияне хотят отвлечь мир от своего захвата ЗАЭС, мол, "вот теперь увидели, кто здесь на самом деле, агрессор, а кто жертва".
Россия готовит провокацию на Курской АЭС
Возможность провокации оккупантов на Запорожской АЭС не исключает вероятной провокации на Курской АЭС.
Если россияне на это пойдут, и на атомной станции что-нибудь произойдет, то с большой вероятностью оккупанты используют это против Украины.
Начнутся обвинения с российской стороны вроде, что "украинская сторона совершила акт ядерного террора" или "ГУР или СБУ устроили теракт на Курской АЭС".
Это развязывает нам руки для ответных определенных действий, каких действий не будем фантазировать. Но намерение России очень легко читается,
– подчеркнул Денис Попович.
Чего добиваются оккупанты
Вероятно, это может означать, что россияне намерены ударить по Курской АЭС и опрокинуть вину на Украину. Чтобы оправдать в глазах мира свои будущие провокации на Запорожской АЭС или других украинских объектах.
Военный обозреватель предположил, какая цель у россиян по поводу возможной провокации на Курской АЭС: смотрите видео
В Центре национального сопротивления подчеркивают, что Силы обороны Украины действуют исключительно на территории Украины и не планируют атак на атомные станции России.
Что известно о провокации россиянами на Курской АЭС
- В руках Центра национального сопротивления оказалось письмо от "Комитета региональной безопасности Курской области" к мэру Курскому Игорю Куцаку. В нем рассказывается, как правильно эвакуировать население в случае "потенциального применения противником массового оружия поражение по Курской области", в том числе на случай аварии на АЭС.
- Согласно ему, россияне планируют эвакуировать от 21 до 57 тысяч человек, что составляет всего 5% населения области. Из этого можно заключить, что будут спасать только "избранных", отметили в ЦНС.
- "Спасенных" жителей в дальнейшем будут вывозить из Курска и его окрестностей на север области в населенные пункты: Железногорский, Большое Солдатское, Щегры, Горшечное.