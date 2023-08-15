Стоит отметить, что люди не знали элементарные нормы пожарной безопасности, из-за чего оказались в плену огня. Все, что известно о пожаре в Махачкале – читайте в материале 24 Канала.

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Что происходило в Махачкале

Очевидцы сообщили о пожаре около 21:45 по местному времени. Тогда отмечали, что раздался взрыв на одной из местных заправок, а огонь охватил 10 находившихся рядом автомобилей.

В Махачкале на АЗС вспыхнул пожар: смотрите видео

Впоследствии пропагандисты отметили, что ЧП произошло на заправке Нефть-24. Они подчеркнули, что это одно из самых людных мест в городе. По предварительным данным, люди пошли смотреть на огонь, в результате чего получили травмы и стали жертвами чрезвычайного происшествия.

Пожар в Махачкале образовался на заправке Нефть-24: смотрите видео

Далее рядом с местом пожара образовалась пробка из автомобилей, а люди пытались помочь пострадавшим добраться до больницы и уехать подальше от костра.

Люди пытаются эвакуировать пострадавших в Махачкале: смотрите видео

По предварительным данным причиной пожара стал разрыв баллона с газом на заправке в городе. Местные говорили, что спустя время огонь от заправки перекинулся на ближайшие дома. Жителей экстренно эвакуируются.

Момент взрыва на АЗС в Махачкале: смотрите видео

Пропагандисты отмечали, что взрыв был такой силы, что в окнах вокруг выбило стекла. Площадь возгорания после взрыва в Махачкале составляет 500 квадратных метров. Пожару предоставлен третий ранг.

Сильный огонь в Махачкале: смотрите видео

По словам местных, при взрыве полностью сгорел автобус с людьми. Полиция и медики помогают эвакуироваться прохожим и пострадавшим.

В больницах Дагестана много пострадавших из-за пожара: смотрите видео

В МЧС Дагестана отметили, что пожар до сих пор не локализовали, его тушат 260 человек и 80 единиц техники.

Что известно о жертвах пожара

По состоянию на 01:13 количество пострадавших выросло до 69 человек, 13 из них – дети. Погибших – 12. Пожар локализован.

В МЧС Дагестана сообщили, что 12 человек погибли, еще 60 – пострадали. Пожар до сих пор не могут усмирить.

По данным российских СМИ, по состоянию на 15 августа 00:10 известно о 12 погибших, среди которых 2 детей Еще 50 человек пострадали, 11 детей доставили в республиканскую больницу. Предварительно школьники ехали по микроавтобусу, который оказался фактически в эпицентре взрыва.

В 22:46 стало известно, что количество жертв увеличилось до 10 человек, пострадавших – более 50 среди них есть дети.

По состоянию на 22:30 известно о 8 погибших людей. Число пострадавших пока остается в пределах 20 человек.

По данным российских СМИ, по состоянию на 22:26 известно о 5 погибших после пожара. Еще 20 человек получили ранения и обратились к медикам.

По состоянию на 22:12 российские пропагандисты сообщали о 3 погибших в результате пожара в Махачкале. Также по меньшей мере 10 человек обратилось за медицинской помощью.

В Махачкале в результате пожара есть жертвы и пострадавшие: смотрите видео

Что говорили о пожаре в местных властях

МВД Дагестана сообщили, что на заправке взорвались 2 цистерны с топливом из 8. Поэтому велик риск повторных вспышек.

Российские пропагандисты опросили работника АЗС "Нефть-24". Он сказал, что все началось в находившемся рядом автосервисе. Там произошел пожар, огонь опрокинулся на АЗС и произошел взрыв.

Работник АЗС рассказал о взрывах в Махачкале: смотрите видео

Впоследствии высказался о пожаре и главе республики Дагестане Сергее Меликове. Он заявил, что эвакуация пострадавших с места взрыва на АЗС на окраине Махачкалы практически завершена, пострадали более 60 человек.

Глава Дагестана прокомментировал ситуацию с пожаром: смотрите видео

По его словам, открытое горение на месте чрезвычайного происшествия – ликвидировано. Он также заверил, что в настоящее время для пострадавших готовится самолет Ил-76 МНС России с медицинскими модулями, чтобы доставить их на лечение в московские больницы.