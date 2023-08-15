Варто зазначити, що люди не знали елементарних норм пожежної безпеки, через що опинилися у полоні вогню. Все, що відомо про пожежу у Махачкалі – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Що відбувалося у Махачкалі

Очевидці повідомили про пожежу приблизно о 21:45 за місцевим часом. Тоді зазначали, що пролунав вибух на одній з місцевих заправок, а вогонь охопив 10 автівок, що були поруч.

У Махачкалі на АЗС спалахнула пожежа: дивіться відео

Згодом пропагандисти зауважили, що надзвичайна подія сталася на заправці Нафта-24. Вони підкреслили, що це одне з найлюдніших місць у місті. За попередніми даними, люди пішли дивитися на вогонь, внаслідок чого отримали травми та стали жертвами надзвичайної події.

Пожежа у Махачкалі утворилася на заправці Нафта-24: дивіться відео

Далі поруч з місцем пожежі утворилася пробка з автомобілів, а люди намагалися допомогти постраждалим дістатися лікарні та поїхати якнайдалі від вогнища.

Люди намагаються евакуювати постраждалих у Махачкалі: дивіться відео

За попередніми даними, причиною пожежі став розрив балону з газом на заправці у місті. Місцеві казали, що через деякий час вогонь від заправки перекинувся на найближчі будинки. Жителів екстрено евакуюються.

Момент вибуху на АЗС у Махачкалі: дивіться відео

Пропагандисти зазначали, що вибух був такої сили, що у вікнах навколо вибило шибки. Площа загоряння після вибуху у Махачкалі становить 500 квадратних метрів. Пожежі надано третій ранг.

Сильний вогонь у Махачкалі: дивіться відео

За словами місцевих, під час вибуху повністю згорів автобус із людьми. Поліція та медики допомагають евакуюватися перехожим та постраждалим.

У лікарнях Дагестану багато постраждалих через пожежу: дивіться відео

У МНС Дагестану наголосили, що пожежу досі не локалізували, її гасять 260 осіб та 80 одиниць техніки.

Що відомо про жертв пожежі

Станом на 01:13 кількість постраждалих зросла до 69 осіб, 13 із них діти. Загиблих – 12. Пожежа локалізована.

У МНС Дагестану повідомили, що 12 людей загинули, ще 60 – постраждали. Пожежу досі не можуть приборкати.

За даними російських ЗМІ, станом на 15 серпня 00:10 відомо про 12 загиблих, серед яких 2 дітей. Ще 50 людей постраждали, 11 дітей доправили до республіканської лікарні. Попередньо школярі їхали мікроавтобусом, який виявився фактично в епіцентрі вибуху.

О 22:46 стало відомо, що кількість жертв збільшилася до 10 осіб, постраждалих – понад 50, серед них є діти.

Станом на 22:30 відомо про 8 загиблих людей. Число постраждалих поки що лишається в межах 20 осіб.

За даними російських ЗМІ, станом на 22:26 відомо про 5 загиблих після пожежі. Ще 20 людей отримали поранення та звернулися до медиків.

Станом на 22:12 російські пропагандисти повідомляли про 3 загиблих людей внаслідок пожежі у Махачкалі. Також щонайменше 10 осіб звернулося за медичною допомогою.

У Махачкалі внаслідок пожежі є жертви й постраждалі: дивіться відео

Що казали про пожежу у місцевій владі

МВС Дагестану повідомили, що на заправці вибухнули 2 цистерни з паливом із 8. Тому є великий ризик повторних спалахів.

Російські пропагандисти опитали працівника АЗС Нафта-24. Він сказав, що все почалося в автосервісі, що знаходився поряд. Там сталася пожежа, вогонь перекинувся на АЗС і стався вибух.

Працівник АЗС розповів про вибухи в Махачкалі: дивіться відео

Згодом висловився про пожежу і голова республіки Дагестан Сергій Меліков. Він заявив, що евакуацію постраждалих з місця вибуху на АЗС на околиці Махачкали практично завершено, постраждали понад 60 осіб.

Глава Дагестану прокоментував ситуацію з пожежею: дивіться відео

За його словами, відкрите горіння на місці надзвичайної події – ліквідовано. Він також запевнив, що наразі для постраждалих готується літак Іл-76 мнс Росії з медичними модулями, щоб доставити їх на лікування до московських лікарень.