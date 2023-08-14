Известно, что в результате взрывов погибли и пострадали. Что известно о событиях в России – информирует 24 Канал.

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На нефтяном месторождении раздалось 2 взрыва

Российские телеграм-каналы сообщают, что на Таллиннском нефтяном месторождении в ХМАО произошли два взрыва. Сейчас известно о по меньшей мере 2 погибших и 5 пострадавших. Еще два человека разыскивают.

В сети распространяется информация, что четыре человека находятся в тяжелом состоянии после взрывов на месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе. Они получили около 70% ожогов тела.

После взрывов на территории месторождения произошел пожар. Что стало причиной – официально не сообщают. Пропагандисты предполагают, что они произошли при проведении пусковых работ на гибкой насосно-компрессорной трубе.

Что известно о нефтяном месторождении Таллинское нефтяное месторождение находится в Ханты-Мансийском автономном округе и относится к Западно-Сибирской провинции. Месторождение разрабатывает компания "РН-Няганьнефтегаз", входящая в состав Нефтяной компании "Роснефть". Месторождение было открыто в 1976 году.

Смотрите на карте, в каком городе раздавались взрывы

В Махачкале раздался мощный взрыв

В Махачкале раздался взрыв в районе нефтебазы. Он был так силен, что его слышали во многих районах города.

Пожар в Махачкале после взрыва: смотрите видео

Впоследствии пропагандисты сообщили, что взрыв произошел на автосервисе, а впоследствии огонь охватил расположенную рядом АЗС. Местные жители в сети сообщают, что вспыхнуло около 10 автомобилей.

Пожар на АЗС: смотрите видео

Также сетью распространяется информация, что в результате взрыва на АЗС погибли по меньшей мере 5 человек, около 20 – ранены. Официально власти не комментировали события.

На место происшествия прибыли спасатели и правоохранители: смотрите видео

Смотрите на карте расположения Махачкалы