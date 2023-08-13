РосСМИ уже причитают о поврежденном доме, информирует 24 Канал. Кроме того, в сети постятся фото пострадавших автомобилей.

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Местные телеграмм-каналы заявили, что по меньшей мере 2 квартиры получили повреждения. Кроме того, в доме выбиты окна и деформированы оконные рамы. Данные о пострадавших устанавливают.



Сообщают, что пострадали не менее двух квартир / Фото из сети



Автомобилям тоже "беспокойно" / Фото из сети

Оккупантам примарался БпЛА

Местные делятся в сети паническими сообщениями. Похоже, россиянам не нравится слушать взрывы. Ну что нравится, не нравится, а без этого никуда.

Интересно, что данных о "легендарной" работе российской "ПВО" еще не поступало. Очевидно, представителям местных властей не успели написать текст.

Белгородцы слышали взрыв: смотрите видео из сети

Что ж, можем дать белгородцам единственный совет: пора привыкать, что будет "тревожно". Граждане страны-террористки поддерживают геноцид украинцев, но не хотят чувствовать на себе войну. Но этого не будет.