Військовий оглядач Денис Попович поділився думками з 24 Каналом щодо ймовірної провокації окупантами на Курській АЕС. Він припустив, що Росія у всьому звинуватить Україну.

Дивіться також Внаслідок вибуху на заправці загинули 35 осіб: усе, що відомо про пожежу у Махачкалі

Також, ймовірно, у такий спосіб росіяни хочуть відвернути увагу світу від свого захоплення ЗАЕС, мовляв, "ось тепер побачили, хто тут насправді, агресор, а хто жертва".

Росія готує провокацію на Курській АЕС

Можливість провокації окупантів на Запорізькій АЕС не виключає ймовірної провокації на Курській АЕС.

Якщо росіяни на це підуть, й на атомній станції щось станеться, то з великою ймовірністю окупанти використають це проти України.

Важливо! Курська АЕС розташована поблизу м. Курчатов Курської області, на відстані 58 км від російсько-українського державного кордону. Так, протягом січня - листопада 2010 року на Курській АЕС сталося три позаштатні ситуації, пов'язані з повною зупинкою роботи реакторів. Аварійна зупинка першого енергоблоку стала прямим свідчення застарілості системи безпеки реакторів типу РБМК-1000, а рівень небезпеки, викликаний цією позаштатною ситуацією, був названий найбільшим за увесь час експлуатації КуАЕС.

Почнуться звинувачення з російського боку на кшталт, що "українська сторона вчинила акт ядерного терору" або ж "ГУР чи СБУ влаштували теракт на Курській АЕС".

Це розв'язує нам руки для відповідних певних дій, яких дій фантазувати не будемо. Але намір Росії дуже легко читається,

– підкреслив Денис Попович.

Чого домагаються окупанти

Ймовірно, це може означати, що росіяни мають намір ударити по Курській АЕС та перекинути провину на Україну. Аби виправдати в очах світу власні майбутні провокації на Запорізькій АЕС або інших українських об'єктах.

Військовий оглядач припустив, яка мета в росіян щодо можливої провокації на Курській АЕС: дивіться відео

У Центрі національного спротиву наголошують, що Сили оборони України діють виключно на території України й не планують жодних атак на атомні станції Росії.

Що відомо про провокацію росіянами на Курській АЕС