Військовий оглядач Денис Попович поділився думками з 24 Каналом щодо ймовірної провокації окупантами на Курській АЕС. Він припустив, що Росія у всьому звинуватить Україну.
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Також, ймовірно, у такий спосіб росіяни хочуть відвернути увагу світу від свого захоплення ЗАЕС, мовляв, "ось тепер побачили, хто тут насправді, агресор, а хто жертва".
Росія готує провокацію на Курській АЕС
Можливість провокації окупантів на Запорізькій АЕС не виключає ймовірної провокації на Курській АЕС.
Якщо росіяни на це підуть, й на атомній станції щось станеться, то з великою ймовірністю окупанти використають це проти України.
Почнуться звинувачення з російського боку на кшталт, що "українська сторона вчинила акт ядерного терору" або ж "ГУР чи СБУ влаштували теракт на Курській АЕС".
Це розв'язує нам руки для відповідних певних дій, яких дій фантазувати не будемо. Але намір Росії дуже легко читається,
– підкреслив Денис Попович.
Чого домагаються окупанти
Ймовірно, це може означати, що росіяни мають намір ударити по Курській АЕС та перекинути провину на Україну. Аби виправдати в очах світу власні майбутні провокації на Запорізькій АЕС або інших українських об'єктах.
Військовий оглядач припустив, яка мета в росіян щодо можливої провокації на Курській АЕС: дивіться відео
У Центрі національного спротиву наголошують, що Сили оборони України діють виключно на території України й не планують жодних атак на атомні станції Росії.
Що відомо про провокацію росіянами на Курській АЕС
- У руках Центру національного спротиву опинився лист від "Комітету регіональної безпеки Курської області" до мера Курська Ігоря Куцака. У ньому розповідається, як правильно евакуювати населення у разі "потенційного застосування противником зброї масового ураження по Курській області", зокрема на випадок аварії на АЕС.
- Згідно з ним, росіяни планують евакуювати від 21 до 57 тисяч осіб, що становить лише 5% населення області. З цього можна зробити висновок, що рятуватимуть лише "обраних", зазначили у ЦНС.
- "Врятованих" мешканців надалі вивозитимуть з Курська та його околиць на північ області до населених пунктів: Жєлєзногорскій, Большое Солдатскоє, Щігри, Горшечноє.