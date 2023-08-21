Нещодавно окупанти запустили чергову ІПСО: начебто Україна планує вдарити по Курській АЕС. Секретар РНБО Олексій Данілов спростував російський фейк, нагадавши про те, які об'єкти на території Росії українські військові мають право і бажання нищити.

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Українські цілі – лише військові об'єкти

Україна – не країна терорист. Тому вона не має намірів атакувати Курську АЕС і жоден з подібних об'єктів на території Росії.

Ми атакуємо ті об’єкти, які мають безпосереднє відношення до військової справи,

– наголосив Данілов.

За його словами, наші військові мають повне право бити українською зброєю по дотичних до війни об'єктах. І на це вони ні в кого не питають і не питатимуть дозволу.

Путін здатний на все

Вже більше року повномасштабної війни Запорізька АЕС перебуває під окупацією росіян. Неодноразово з'являлася інформація від української розвідки про плани Кремля підірвати цю атомну станцію. Водночас окупанти у тих самих намірах звинувачували Україну. Тепер вони вигадали новий фейк і розповідають світові, що Україна планує здійснити теракт на їхній Курській АЕС. Ворог, вочевидь, забув, хто в цій війні справжній терорист.

За словами Олексія Данілова, Росія за допомогою інформаційних вкидів намагається маніпулювати свідомістю людей, і це небезпечно.

Секретар РНБО оцінив можливість провокації Росії на своїй власній території і зазначив, що її не можна "недооцінювати". Зрештою, Путін – це той чоловік, який "підривав в себе вдома будинки з живими людьми". А тому ігнорувати загрозу провокації з боку Кремля на Курській АЕС не варто.

Чергова ІПСО від росіян