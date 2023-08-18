Про це в ефірі телемарафону розповів представник ГУР МО Андрій Юсов. За його словами, це коронна фішка російських спецслужб, інформує 24 Канал.

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В ГУР розповіли про наративи про "провокації" на Курській АЕС

Юсов наголосив, що інформацію про можливі провокації на російських атомних та інших об'єктах, зокрема Курській атомній електростанції, поширюють російські спецслужби. Він наголосив, що такі наративи спецслужби поширювали й раніше, але цього тижня вони знову активізувалися.

Це коронна фішка фсб, яка може вдатися до таких кроків,

– сказав представник ГУР МО.

Він підкреслив, що такі провокації окупанти цілком імовірно можуть зробити для того, щоб розв'язати власні внутрішні проблеми. А саме з мобілізацією власного суспільства на війну проти нашої держави.

Що відомо про підготовку до "провокацій" на Курській АЕС