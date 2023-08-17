У прямому ефірі свого шоу Соловйов почав емоційно виправдовуватись за свого сина, який вчився та працював у Лондоні. Про причини різкої відповіді глядачам 24 Каналу розповів політтехнолог Юрій Подорожній.
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Через що лютував Соловйов
Відомий російський пропагандист Владімір Соловйов мав непогано віллу в італійському Комо. Потім він чомусь дуже дратувався, що її фактично конфіскували. В Європу, де начебто все так погано, Соловйов віддав на навчання двох синів. Один із них навіть співпрацював із модельним агентством.
При цьому, коли пропагандисту в ефірі про це нагадали, він неймовірно обурився і почав стверджувати протилежне. Мовляв, ніхто з його синів (зауважимо, в Соловйова восьмеро дітей: 4 дівчини та 4 хлопці) вже не проживає в Лондоні. А якщо його син і має "модельну зовнішність", то це ще нічого не означає.
Мовляв, "неймовірно талановиті і розумні" сини свідомо повернулись до Москви, живуть і працюють там. Та й узагалі його син тепер живе "звичайним складним життям молодої людини".
У чому причина виправдовувань
Власне, таке скиглення в прямому ефірі є свідченням, що не все в Росії через санкції так добре, як самі ж пропагандисти хочуть це показати.
Звісно, "тяжке життя" в них. Втратити віллу в Італії, заморожені рахунки. Очевидно, що вже не такі кошти виділяються на "сина модельної зовнішності". Те, що Соловйов виправдовується, означає, що дітям російської еліти непереливки,
– зауважив Юрій Подорожній.
Зараз так званим елітам доводиться накрадені кошти якимось чином реалізовувати. А їхні діти звикли до грошей, яких уже немає в тих кількостях, що раніше.
Їм, зрештою, доводиться принаймні публічно затягнути поясни, бо ж вихвалятись нерухомістю чи навчанням дітей за кордоном тепер зовсім не патріотично.
Юрій Подорожній про причини скиглення пропагандистів: дивитись відео
Санкції проти впливових росіян: останні новини
- Нещодавно США внесли до санкційних списків російських олігархів Міхаїла Фрідмана та Петра Авена. За інформацією ЗМІ, після початку повномасштабного вторгнення вони втекли до Росії. До слова, також 11 серпня санкції ввели проти Російського союзу промисловців і підприємців.
- На початку серпня погані новини прийшли для і з Італії. Країна призупинила видачу "золотих" віз для заможних росіян та білорусів. Їхня видача давала можливість тим, хто інвестував непогану суму в країну, отримати посвідку на проживання.
- Крім того, зауважимо, що корпорація Google в ніч на 10 серпня почала масово блокувати корпоративні сервіси Google Workspace для підсанкційних російських компаній. Це справді може призвести до фінансових і репутаційних втрат. Бо ж більшість усіх важливих документів та електронних листів зберігаються в корпоративному сховищі Google.