Окрім того, у санкційному списку опинилися Герман Хан та Олексій Кузьмічов. Відповідна інформація з'явилася 11 серпня.

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За даними ЗМІ, Фрідман та Авен після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну втекли у країну-терористку. Водночас все одно опинилися під санкціями від Штатів та ЄС. Наразі Фрідман перебуває у Лондоні.

Також 11 серпня санкції ввели проти Російського союзу промисловців і підприємців.

Цікаво! Станом на серпень 2023 року рубль увійшов до трійки найслабших валют серед країн, які розвиваються. Побажаємо йому продовжувати пробивати дно. Економіка країни-терористки, як і її окупанти, вирушає на "економічний форум" до Кобзона.

Один з підсанкційних олігархів "мінуснувся"

Доки США додають у санкційний список все нових та нових олігархів. Щоправда, декому таки вдається втекти від обмежень. Проте є нюанс. Антон Черепенніков – російський олігарх – раптово помер. Повідомляють, що у нього зупинилося серце. Можливо, не витримав від'ємного успіху Росії. При житті Черепенніков був очільником "ІКС Холдингу".