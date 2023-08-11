Окрім того, у санкційному списку опинилися Герман Хан та Олексій Кузьмічов. Відповідна інформація з'явилася 11 серпня.
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За даними ЗМІ, Фрідман та Авен після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну втекли у країну-терористку. Водночас все одно опинилися під санкціями від Штатів та ЄС. Наразі Фрідман перебуває у Лондоні.
Також 11 серпня санкції ввели проти Російського союзу промисловців і підприємців.
Один з підсанкційних олігархів "мінуснувся"
Доки США додають у санкційний список все нових та нових олігархів. Щоправда, декому таки вдається втекти від обмежень. Проте є нюанс. Антон Черепенніков – російський олігарх – раптово помер. Повідомляють, що у нього зупинилося серце. Можливо, не витримав від'ємного успіху Росії. При житті Черепенніков був очільником "ІКС Холдингу".