Зазначимо, що помер Черепенніков у віці 40 років. Його тіло знайшли в офісі на Мічурінському проспекті Москві. Як відомо, його компанії, що співпрацюють з Федеральною службою безпеки Росії, – під санкціями від лютого 2023 року. Про це інформує 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що варто знати про Черепеннікова

За попередньою інформацією, причина смерті олігарха – зупинка серця. Точну причину смерті планують встановити згодом.

Варто розуміти, що холдинг Черепеннікова об'єднує близько 30 технологічних компаній, зокрема, таких, які розробляють обладнання для спецслужб, за допомогою якого можна прослуховувати телефони й відстежувати інтернет-активність людей.

У 2021 році Черепенніков брав участь у реалізації закону про ізоляцію Рунету. Також Черепенніков входив до ради директорів "Мегафону", а до 2019 року володів кіберспортивною командою Virtus.pro,

– написало одне з російських видань.

Окрім того, слід сказати, що 25 лютого 2023 року Черепеннікова та його холдинг "ІКС Холдинг" включили до підсанкційних списків Сполучених Штатів Америки.

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