Отметим, что умер Черепенников в возрасте 40 лет. Его тело обнаружили в офисе на Мичуринском проспекте Москве. Как известно, его компании, сотрудничающие с Федеральной службой безопасности России, – под санкциями от февраля 2023 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на русские СМИ.
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Что стоит знать о Черепенникове
По предварительной информации, причина смерти олигарха – остановка сердца. Точную причину смерти планируют установить позже.
Следует понимать, что холдинг Черепенникова объединяет около 30 технологических компаний, в частности, разрабатывающих оборудование для спецслужб, с помощью которого можно прослушивать телефоны и отслеживать интернет-активность людей.
В 2021 году Черепенников участвовал в реализации закона об изоляции Рунета. Также Черепенников входил в совет директоров "МегаФона", а до 2019 года владел киберспортивной командой Virtus.pro,
– написало одно из российских изданий.
Кроме того, следует сказать, что 25 февраля 2023 Черепенникова и его холдинг "ИКС Холдинг" включили в подсанкционные списки Соединенных Штатов Америки.
Потери у врага: последнее
- Как отметили в Генштабе, по состоянию на 22 июля известно об уничтоженных 241 330 российских оккупантах благодаря Вооруженным Силам нашего государства. Только за прошедшие сутки украинская армия отправила к Кобзону 640 захватчиков и ликвидировала более 80 единиц техники противника.
- В то же время, недавно стало известно, что на войне против Украины погиб российский военкор Ростислав Журавлев. Вероятно, произошло это в районе населенного пункта Пятихатки в Запорожской области.
- И напоследок вспомним, что на днях 3-я отдельная штурмовая бригада опубликовала видео, на котором видна их боевая работа по врагу в районе Бахмута Донецкой области.