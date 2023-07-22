Только за прошедшие сутки наши защитники и защитницы уничтожили еще 640 захватчиков. Так что агрессор уже потерял ориентировочно 241 330 бойцов.
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Потери России в технике
- Танцев – 4140 (+7),
- боевых бронированных машин – 8096 (+16),
- артиллерийских систем – 4629 (+19),
- РСЗО – 693 (+1),
- средств ПВО – 448 (+8),
- самолетов – 315 (+0),
- вертолетов – 310 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3944 (+11),
- крылатых ракет – 1298 (+0),
- кораблей/катеров – 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 7159 (+14),
- специальной техники – 691 (+5).
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Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ
Силы обороны мощно избивают оккупантов
- Только за прошедшие сутки наша авиация нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники агрессора. Еще 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника.
- Кроме того, украинские защитники уничтожили 11 разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники оккупантов, 5 артиллерийских средств на огневых позициях и станцию РЭБ врага.