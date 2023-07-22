Лише за минулу добу наші захисники та захисниці знищили ще 640 загарбників. Тож агресор вже втратив орієнтовно 241 330 бійців.
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Втрати Росії у техніці
- Танків – 4140 (+7),
- бойових броньованих машин – 8096 (+16),
- артилерійських систем – 4629 (+19),
- РСЗВ – 693 (+1),
- засобів ППО – 448 (+8),
- літаків – 315 (+0),
- гелікоптерів – 310 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3944 (+11),
- крилатих ракет – 1298 (+0),
- кораблів /катерів – 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7159 (+14),
- спеціальної техніки – 691 (+5).
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Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Сили оборони потужно б'ють окупантів
- Лише минулу добу наша авіація завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки агресора. Ще 3 – по зенітно-ракетних комплексах противника.
- Окрім того, українські захисники знищили 11 розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня.
- Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки окупантів, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях та станцію РЕБ ворога.