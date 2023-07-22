Лише за минулу добу наші захисники та захисниці знищили ще 640 загарбників. Тож агресор вже втратив орієнтовно 241 330 бійців.

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Втрати Росії у техніці

  • Танків – 4140 (+7),
  • бойових броньованих машин – 8096 (+16),
  • артилерійських систем – 4629 (+19),
  • РСЗВ – 693 (+1),
  • засобів ППО – 448 (+8),
  • літаків – 315 (+0),
  • гелікоптерів – 310 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3944 (+11),
  • крилатих ракет – 1298 (+0),
  • кораблів /катерів – 18 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7159 (+14),
  • спеціальної техніки – 691 (+5).

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Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Сили оборони потужно б'ють окупантів

  • Лише минулу добу наша авіація завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки агресора. Ще 3 – по зенітно-ракетних комплексах противника.
  • Окрім того, українські захисники знищили 11 розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня.
  • Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки окупантів, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях та станцію РЕБ ворога.