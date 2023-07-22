Российские пропагандисты написали, что он погиб при обстреле на войне. Стоит добавить, что только за последние сутки Россия потеряла на фронте по меньшей мере уже 640 солдат, пишет 24 Канал.

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Российский военкор погиб на войне

Одно из пропагандистских СМИ написало, что их военкор Ростислав Журавлев погиб во время украинского обстрела "в зоне СВО", то есть на войне в Украине.

Известно, что он подвергся обстрелу вместе с группой коллег. В тот момент они находились в районе Пятихатки Запорожской области.

Где погиб пропагандист: смотрите на карте

Журавлев больше не будет врать / Фото из российских телеграм-каналов

Гибель пропагандиста даже прокомментировали в минобороны России. Там заявили, что их военкор, а на самом деле боевик, якобы "умер от ранений из-за разрыва кассетного боеприпаса". Однако вполне возможно, что враги цинично врут, чтобы иметь причины хотя бы в чем-то обвинить Украину на фоне получение ВСУ этого оружия от США.

Кроме Журавлева, не повезло также и пропагандистскому фотокорреспонденту Константину Михальчевскому – он получил ранения.



Раненый во время обстрела пропагандист Михальчевский

Вражеские СМИ сообщили, что ранены также военкор и оператор росСМИ Роман Польшаков и Дмитрий Шиков. Польшаков получил четыре осколочных ранения, Шокову – обломки попали в мягкие ткани, он испытал небольшой перелом тазобедренных костей.

Кем на самом деле был Журавлев

Источники 24 Канала сообщили, что на самом деле Ростислав Журавлев был настоящим нацистом среди представителей российской политической партии "Другая Россия".

В 2014 году как журналист въехал в Крым, впоследствии так же там появились еще и "зеленые человечки". Он участвовал в захвате полуострова вместе с Гиркиным и другими п***рами,

– рассказал источник.

После этого Журавлев находился в Донецке, где также пользовался "ксивой" журналиста. Далее – воевал в так называемой псевдореспублике в Луганской области в отрядах казаков.

"Когда было нужно, он журналист. Когда не нужно – боевик. И шкварнули его не с камерой в руках, а с калашом (автоматом Калашникова – 24 Канал)", – заявили источники 24 Канала.

Михальчевский в больнице

Гауляйтер оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий подтвердил, что Журавлев погиб, а Михальчевский ранен.

Сегодня (22 июля – 24 Канал) в результате обстрела гражданской машины, следовавшей из города Васильевка Запорожской области в село Владимировка, погиб военный корреспондент Ростислав Журавлев. Еще один военный корреспондент – Константин Михальчевский – получил ранения различной степени тяжести,

– заверил коллаборант.

По его словам, Михальчевский находится в больнице.

Обратите внимание! Недавно в Бердянске погиб российский генерал генерал-лейтенант Олег Цоков. Он скончался вместе с несколькими офицерами и большим количеством личного состава. Заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов рассказал, что россияне лучшие корректировщики огня, ведь их сообщения в соцсетях о том, кто, когда и где погиб, очень помогают идентифицировать.