Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов. По его словам, российское военное командование продолжит гибнуть в Украине.
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"Было несколько офицеров как минимум и личный состав, который сосчитать очень тяжело. В последнее время это сотни оккупантов. Их просто вывозят грузовиками и сжигают или бросают", – отметил Дудукалов.
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Россияне рассеялись по Азовскому побережью
Оккупанты занимают базы отдыха в Бердянске и в других населенных пунктах Запорожской области. Однако их это не спасет от прилетов.
"Здесь россияне лучшие корректировщики огня, как оказывается. Их сообщения в соцсетях о том, кто, когда и где погиб, очень помогают идентифицировать", – добавил Дудукалов.
Россияне несут потери в Украине: последние новости
- Украинские защитники продолжают очищать украинские земли от российских оккупантов. Только за последние сутки 20 июля было уничтожено около 680 захватчиков. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения враг потерял 240 690 личного состава.
- Россия также теряет свой командный состав. В частности, вечером 12 июня стало известно о гибели генерала Сергея Горячева, который почему-то оказался в эпицентре боевых действий.
- Россиян уничтожают свои же, о чем свидетельствует работа заградительных отрядов. Очевидцы показали работу одной из таких группировок во время полномасштабной фазы российско-украинской войны.