Про це 24 Каналу розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов. За його словами, російське військове командування продовжить гинути в Україні.

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"Було кілька офіцерів як мінімум і особовий склад, який порахувати дуже важко. Останнім часом це сотні окупантів. Їх просто вивозять вантажівками і спалюють або кидають", – зазначив Дудукалов.

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Зверніть увагу! Український журналіст Денис Казанський припустив, що 11 липня разом з Олегом Цоковим могли ліквідувати також російського підполковника Алєксандра Горіна. Він був колишнім комбатом 382 окремого батальйону морської піхоти окупантів.

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Окупанти займають відпочинкові бази в Бердянську та в інших населених пунктах Запорізької області. Однак їх це не врятує від прильотів.

"Тут росіяни найкращі коригувальники вогню, як виявляється. Їхні дописи в соцмережах про те, хто, коли і де загинув, дуже допомагають ідентифікувати", – додав Дудукалов.

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