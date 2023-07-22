Располагался этот узел связи в окрестностях города-крепости. Его обнаружили аэроразведчики Третьей отдельной штурмовой бригады.

Достойно внимания Убегут или окажутся в "котле", – военный ВСУ о судьбе оккупантов в Бахмуте

От дома камня на камне не осталось

Как видно на кадрах опубликованного ВСУ видео, вблизи неприметного здания топтались два оккупанта. Однако благодаря слаженной работе аэроразведки и авиации до их ликвидации оставались считанные минуты.

На днях от разведки штаба Третьей штурмовой получили данные о размещении вражеского узла связи в окрестностях города. После подтверждения цели и корректировки по расположению противника был совершен авиационный удар,

– рассказали в Третьей ОШБр.

Сам авиаудар также попал на кадры видео. После яркого взрыва к небу потянулся густой серый дым, а когда он рассеялся, стало понятно – от домика, который использовался в качестве узла связи, осталась лишь куча камней.

Эффектная работа украинских воинов под Бахмутом: видео

Для освобождения Бахмута созданы все условия

На днях командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что сегодня силы обороны Украины создали все условия для освобождения Бахмута, который захватили русские военные. И можно это сделать с меньшими в десятки раз потерями.

Более того, из-за собственной ошибки враг сам оказался в полуокружении. Ему не стоило полностью "залезать" в Бахмут. Следовательно, таким положением украинские военные не могут не воспользоваться.

Потому что вообще расположение российских войск в настоящее время напоминает такой лук, который сконцентрирован в Бахмуте. И они находятся в таком полуокружении. Ну, этим просто нельзя не воспользоваться,

– сказал командующий Сухопутными войсками ВСУ.

Что сегодня происходит на Бахмутском направлении

По словам Сырского, сегодня ВСУ наступают по всем направлениям фронта и при этом продвигаются ежедневно вперед на расстояние от 500 метров до 1 километра. Такие темпы обусловлены заминированием врагом территории, а также тем, что оккупанты имеют мощную оборону, больше войск и техники. Кроме того, в боях на Востоке у них есть значительное преимущество в возможности обеспечения боеприпасами.

Однако, несмотря на это, по данным аналитиков Института изучения войны, защитники Украины вокруг Бахмута заставляют врага отступать без возможности вернуть утраченные позиции к югу от города. Кроме того, ВСУ заняли господствующие высоты, поэтому Бахмут теперь, как на ладони.

Как сообщил заместитель командующего Восточной группировкой ВСУ по коммуникациям Сергей Череватый, защитники Украины максимально эффективно используют вооружение, предоставляемое партнерами нашего государства. Из-за этого потери регулярной русской армии на Бахмутском направлении приближаются к тем, что были у вагнеровцев – около 70-80 летальных потерь в сутки.

Важно! К очищению украинского города от русской нечисти может и должен приобщаться каждый из нас. Сегодня среди других Бахмут освобождает и 80 отдельная десантно-штурмовая бригада, и ей для штурмов вражеских позиций на расстоянии до 400 метров очень нужны гранатометы ФОРТ-600А. Присоединиться к сбору на 50 единиц этого важного оружия может каждый желающий по ссылке.