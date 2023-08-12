Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал. Він зазначив, що Захід продовжує процес ізоляції країни-агресорки.

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Відключать без попередження

Після блокування сервісів Google Workspace (зокрема пошти, документи, диск та інші) співробітники компанії не можуть відкрити корпоративну пошту, а також скористатися електронним документообігом через Google Docs.

Це може призвести до фінансових і репутаційних втрат російських компаній, адже майже всі їхні важливі документи та електронні листи зберігаються в корпоративному сховищі Google.

Водночас за повідомленням співробітників російських підсанкційних підприємств, на сьогодні приблизно 30% корпоративної інформації компаній країни-агресорки зберігається на сервісі Google Workspace.

Військовий експерт про відключення російських підсанкційних компаній від сервісів Google: дивіться відео

Крім того, Google продовжить блокування російських компаній, що перебувають під західними санкціями. Ба більше, корпорація може це здійснювати без попередження, що унеможливить росіянам зробити резервне копіювання інформації на інших сервісах.

"Продовжується відключення Росії від світової мережі інтернет. І напевно чебурнет маякує на горизонті", – припустив Олег Жданов.

Зверніть увагу! Ще в травні 2022 року компанія Google закрила свій офіс, припинила комерційну діяльність в Росії та почала вивозити працівників з країни-агресорки. А в червні російський підрозділ Google подав заяву про власне банкрутство.

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