Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Он отметил, что Запад продолжает процесс изоляции страны-агрессора.

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Отключат без предупреждения

После блокировки сервисов Google Workspace (в частности, почты, документы, диск и другие) сотрудники компании не могут открыть корпоративную почту, а также воспользоваться электронным документооборотом через Google Docs.

Это может привести к финансовым и репутационным потерям российских компаний, ведь почти все их важные документы и электронные письма хранятся в корпоративном хранилище Google.

В то же время по сообщению сотрудников российских подсанкционных предприятий, на сегодняшний день примерно 30% корпоративной информации компаний страны-агрессора хранится на сервисе Google Workspace.

Военный эксперт об отключении российских подсанкционных компаний от сервисов Google: смотрите видео

Кроме того, Google продолжит блокировку находящихся под западными санкциями российских компаний. Более того, корпорация может это осуществлять без предупреждения, что делает невозможным для россиян резервное копирование информации на других сервисах.

"Продолжается отключение России от мировой сети интернет. И наверняка чебурнет маячит на горизонте", – предположил Олег Жданов.

Обратите внимание! Еще в мае 2022 года компания Google закрыла свой офис, прекратила коммерческую деятельность в России и начала вывозить работников из страны-агрессора. А в июне российское подразделение Google подало заявление о собственном банкротстве.

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