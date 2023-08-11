Экономика России стремительно сокращается

Как известно, чем ниже ВВП, тем лучше "россиянам". Именно поэтому политика Путина создала все условия для того, чтобы Россия стала страной номер 1 среди сокращающихся экономик. Россияне могут гордиться этой победой, ведь это самый высокий результат в мире – минус 153 миллиарда долларов по сравнению с 2022 годом.

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Страны, в которых больше всего в мире упал ВВП в денежном эквиваленте:

Россия – 152,65 миллиарда долларов, или 6,9%; Египет – 88,12 миллиарда долларов – 18,5%; Канада – 50,17 миллиарда долларов – 2,3%; Саудовская Аравия – 46,25 миллиарда долларов – 4,2%; Бангладеш – 39,69 миллиарда долларов – 8,6%; Норвегия – 25,16 миллиарда долларов – 4,3%; Кувейт – 19,85 миллиарда долларов – 10,8%; Оман – 9,77 миллиарда долларов – 8,5%; Колумбия – 9,25 миллиарда долларов – 2,7%; ОАЭ – 8,56 миллиарда долларов – 1,7%.

Рубль дешевле бумаги

Благодаря международным санкциям Россия не может свободно торговать со странами мира. Стремительное снижение уровня импорта и экспорта обесценило российскую валюту. Начиная с января 2023 года, доллар США подорожал по отношению к рублю на 23%. Это закономерное влияние интернациональной изоляции. В целом экономика России стремительно падает, несмотря на торговлю ядерным сырьем, которое не затрагивают санкции.

Обратите внимание! По состоянию на 11 августа 2023 года доллар можно приобрести по 97,27 рубля, согласно официальному курсу ЦБ России. На черном рынке ситуация гораздо хуже – 1 доллар стоит свыше 100 рублей.

Читайте также США торгуют с Россией: как мир спонсирует Москву Как кризис в России влияет на Украину

Кризисная ситуация в России определенно хорошо влияет на ход войны. Украина получает значительную международную поддержку и постепенно возрождает предпринимательскую деятельность, это позволяет государственному аппарату качественнее обеспечивать армию. Украинцы также своими силами поддерживают экономику и помогают защитникам.

Однако не стоит ожидать, что у Москвы отсутствуют ресурсы для долгосрочного введения войны. Правительство Путина готовилось к такому развитию событий. Российский лидер уже неоднократно продемонстрировал, что, несмотря на общий кризис, его стремление вести захватническую войну не уменьшится. Россияне продолжат беднеть во благо амбиций Путина.