Экономика России стремительно сокращается
Как известно, чем ниже ВВП, тем лучше "россиянам". Именно поэтому политика Путина создала все условия для того, чтобы Россия стала страной номер 1 среди сокращающихся экономик. Россияне могут гордиться этой победой, ведь это самый высокий результат в мире – минус 153 миллиарда долларов по сравнению с 2022 годом.
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Страны, в которых больше всего в мире упал ВВП в денежном эквиваленте:
- Россия – 152,65 миллиарда долларов, или 6,9%;
- Египет – 88,12 миллиарда долларов – 18,5%;
- Канада – 50,17 миллиарда долларов – 2,3%;
- Саудовская Аравия – 46,25 миллиарда долларов – 4,2%;
- Бангладеш – 39,69 миллиарда долларов – 8,6%;
- Норвегия – 25,16 миллиарда долларов – 4,3%;
- Кувейт – 19,85 миллиарда долларов – 10,8%;
- Оман – 9,77 миллиарда долларов – 8,5%;
- Колумбия – 9,25 миллиарда долларов – 2,7%;
- ОАЭ – 8,56 миллиарда долларов – 1,7%.
Рубль дешевле бумаги
Благодаря международным санкциям Россия не может свободно торговать со странами мира. Стремительное снижение уровня импорта и экспорта обесценило российскую валюту. Начиная с января 2023 года, доллар США подорожал по отношению к рублю на 23%. Это закономерное влияние интернациональной изоляции. В целом экономика России стремительно падает, несмотря на торговлю ядерным сырьем, которое не затрагивают санкции.
Кризисная ситуация в России определенно хорошо влияет на ход войны. Украина получает значительную международную поддержку и постепенно возрождает предпринимательскую деятельность, это позволяет государственному аппарату качественнее обеспечивать армию. Украинцы также своими силами поддерживают экономику и помогают защитникам.
Однако не стоит ожидать, что у Москвы отсутствуют ресурсы для долгосрочного введения войны. Правительство Путина готовилось к такому развитию событий. Российский лидер уже неоднократно продемонстрировал, что, несмотря на общий кризис, его стремление вести захватническую войну не уменьшится. Россияне продолжат беднеть во благо амбиций Путина.