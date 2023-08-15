Ставленик Путина в Чечне Рамзан Кадыров с начала полномасштабного вторжения восхваляет "героизм" и "ловкость" своих боевиков. Правда, обычно – на камеру для красоты кадра. В минобороны Британии объяснили текущее значение кадыровцев в войне против Украины.

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Оказывается, все эти саморекламы имеют одного главного адресата – Путина. Кадыров вылазит вон из кожи, чтобы продемонстрировать свою лояльность к российскому диктатору. Он пытается убедить Путина, что его войска не сидят на месте, и кроме делать красивые "сторис" могут еще и успешно воевать.

Так, 10 августа 2023 года Кадыров отметил "работу" чеченского батальона "Восток Ахмат" на Ореховском направлении в Запорожской области. Таким образом кремлевский приспешник подчеркнул постоянную роль одного из главных чеченских подразделений на этом ключевом участке. Его "Восток" официально находится под командованием 42-й мотострелковой дивизии Южного военного округа, которая воюет в районе села Роботино на Запорожье.

В британской разведке отмечают, что хотя кадыровцев в составе оккупационных сил сравнительно немного, они составляют их весомый компонент.

Кадыров и Путин

Ранее в комментарии 24 Канала политтехнолог и российский оппозиционер Марат Гельман объяснил "любовь" Кадырова к Путину.

Размышляя над тем, кто мог бы занять место российского диктатора, и продолжит ли этот "кто-нибудь" войну, Гельман уточнил, что она нужна только Путину и тем, кто зависит от его "кормушки". Речь идет, в частности, о Кадырове.

Если Путина не будет, то это удар по Кадырову. Без Путина тот никто. Он даже не сможет в Чечне удержать власть, не то чтобы помочь Путину ее сохранить, считает аналитик.

Глава правительства Чеченской республики Ичкерия Ахмед Закаев считает, что Кадыров обречен на Путина. Если другие представители политической элиты могут позволить себе инакомыслие, то у Кадырова нет такой привилегии. Его судьба напрямую зависит от судьбы диктатора. Поэтому он всячески пытается сохранить расположение Путина, постоянно подчеркивая, что тот может положиться на него и его людей.

Собственно, с таким посылом звучала бравада Кадырова, когда он вызвался поставить кадыровцев в защиту Белгородщины от российских добровольцев из РДК.