Кадыровцы выпрыгивают из штанов, чтобы превзойти всемирно известного Дон Кихота, вступившего в бой с ветряными мельницами, представляя, что это великаны. Тогда, когда доблестный идальго перепутал врага с ветряными мельницами, бойцы Кадырова решили, что деревья в Белгородской области – это диверсанты Вооруженных сил Украины. О том, как "текток-армия" "сражалась" с воображаемыми "украинцами", читайте на сайте 24 Канала.

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Бой с кустарниками

В нашумевшем видео боевики поначалу надменно дефилируют перед камерой. А потом начинается: сначала они стреляют по "противнику" из противотанковых гранатометов, а дальше раздаются звуки перестрелок.

Видео снято в присущем "лучшей интернет-армии" пафосном стиле.

Впрочем, по всей видимости, сосредоточившись на красоте кадра, кадыровцы выпустили отдельные детали, которые, в конце концов, разоблачили их "постановочный" номер.

Однако, вряд ли разоблачение слишком обеспокоило их. Ведь известно, что российский электорат привык "есть" все, что перед ним поставят.

На чем "прокололись" кадыровцы

Во-первых, они заявили, что якобы смогли прорваться в Харьковскую область. И именно там произошла снятая на камеру стычка с украинскими военными.

Однако OSINT-специалисты заметили, что видео снимали на самом деле в Белгородской области России в примерно двух километрах от территории Украины.

Справка : OSINT – это сокращение от open source intelligence ("разведка на основе открытых данных").

Кроме того, на видео так и не появились те же "нацики-фашисты", с которыми до пота воевали наемники.

Все время они просто били из гранатометов по деревьям.

Также кадировцы не учли то, что если бы местность, которую они показывают была линией фронта, на земле повсюду были бы черные следы от ударов.

"TikTok-войска" Кадырова и их "подвиги"

Кадыровцы воюют в тиктоке, а в реальной жизни они обычно отсиживаются в тылу и насилуют российских мобилизованных. Оккупанты неоднократно жаловались на бесчеловечное отношение со стороны боевиков Кадырова.

Также кадыровцы известны своей наглостью. Они бесцеремонно отбирают имущество у гражданских.

Так, к примеру, у жителей Донецка наемники забирают автомобили, которые были неправильно припаркованы.