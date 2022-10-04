По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, после блицкрига на Харьковщине и ухудшения ситуации для оккупационных войск в Херсонской области действия кадыровских наемников достаточно серьезно изменили свой характер. Если раньше подчиненные дона появлялись на второй линии фронта достаточно часто, то уже в конце сентября увидеть их там почти невозможно.

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Поняв, что украинские военные могут прорвать фронт и продвигаться мимо позиций российского войска, кадыровцы решили не рисковать своей жизнью и минимизировать риски.

Могут изнасиловать, чтобы повысить боевой дух

Конечно, от своих обязанностей нагонять на россиян, бурят, тувинцев и других смертников панический страх, кадыровцы не отказались. Они просто поменяли подходы.

Чтобы бородатых тиктокеров боялись больше высокоточных снарядов и бойцов ВСУ, наемники чеченского царька решили заменить расстрелы потенциальных дезертиров на другое наказание. Если раньше кадыровцы применяли децимацию или просто вывозили некоторых пятисотых с позиций для убийства где-то подальше от линии фронта, то сейчас они повышают моральный дух орды другим способом.

Теперь кадыровцы начали приезжать в штабы подразделений, в которых личный состав отказывается держать оборону или наступать на украинские позиции. Туда же по требованию тиктокеров привозят по 10-20 воинов, которые "проявили трусость". Вместо угроз убийством, избиением или просто "воспитательной беседой" о том, как нужно защищать родину, кадыровцы начали насиловать солдат путина в качестве наказания.

Такое наказание, которое часто превентивно, применяют не только в отношении мобилизованных на Донбассе, но и к отрядам кадровых войск ВС России. От изнасилования спасают только погоны, ведь офицеров "доны" не трогают.

Жалобы на сексуальное насилие, совершенное кадыровскими преступниками, представители ВСП и руководители подразделений от "ванек" не принимают. Более того, работникам медицинских служб приказали не оказывать помощь пострадавшим от кадыровцев, а также не оформлять факт нанесения им повреждений документально.

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Конечно, говорить о том, что наемников из отряда "Ахмат" вообще нет вблизи зоны боевых действий, нельзя. Они и дальше присутствуют на некоторых участках фронтов на второй или третьей линии, где следят за тем, чтобы никто из орды не отступал назад, расстреливают тех, кто покидает позиции без приказа. Но если раньше на километре фронта дежурило по 10 – 20 кадыровцев, сейчас это количество уменьшилось по меньшей мере вдвое.

Инструктируют мобилизованных из России избиениями и обещаниями пыток

После объявления Путиным мобилизации у отрядов, подчиняющихся предателю Ичкерии, появились новые функции – мотивировать новое пушечное "мясо" отдать свою жизнь за идеи бункерного диктатора.

По прибытии группировок "чмобиков" их кратко инструктируют российские командиры, после чего слово берут представители "Ахмата". Они уже без намеков объясняют, что мобилизованные отправляются на убой, но лучшим выходом для них будет смерть на поле боя. Мол, в случае побега их сочтут предателями родины, которые "хуже бандеровцев". Мобилизированных запугивают жесточайшими расправами, изнасилованиями и пытками в случае, если те проявят неповиновение.

Командиры отсиживаются в частных домах подальше от фронта

Личный состав почти всех российских подразделений, участвующих в боевых действиях, находятся на передовой практически без связи с командованием. Взводами на местах руководят иногда старшие солдаты, а сержанты, капитаны и все остальные старшие по званию предпочитают быть в глубоком тылу. Все они, как и кадыровцы, живут в удобных частных домах, отжавших у местных жителей.

Все эти факты очень демотивируют захватчиков и снижают их способность к сопротивлению защитникам Украины. Однако из-за тотальной безнаказанности заграждений отрядов кадыровцев россияне боятся больше, чем ВСУ. Из-за чего и отправляются в ад без шансов на выживание.