Во временно оккупированном Донецке появились листовки от батальона Кадырова. Они угрожают местным жителям, которые будут забирать у них авто. Об этом пишет 24 Канал.
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Кадыровцы устанавливают свои правила в Донецке
Тик-ток батальон Кадырова "Ахмат" уже в Донецке и пытается установить свои правила. Оккупанты развесили объявление, в котором говорится, что машины нужно парковать в "правильных местах". Мол, если машина будет запаркована "неправильно", ее заберут для нужд батальона "Ахмат-Север".
Объявления в Донецке / Фото источников 24 Канала
Конечно, местные жители очень недовольны таким развитием событий.
Какие настроения царят на временно оккупированных территориях
- Во временно оккупированных Крыму, Донецке и Луганске все больше ненавидят россиян. Даже те, кто ждал оккупантов и сотрудничал с ними, начал понимать, что их только используют. Почти каждый день в Донецке, Луганске, Алчевске, Макеевке и других городах происходят достаточно досадные для оккупантов инциденты, когда местные начинают на всю улицу кричать "Слава Украине!" или петь "Ой у лузи червона калина".
- Население в Крыму и на Донбассе приближается к социальному бунту, поэтому Кремль усилил там репрессии и террор. Пока коллаборанты наживаются, обычные люди сидят без денег, работы, нормальной медицины и воды.
- В то же время, пропагандистская машина начала работать все активнее. Оккупанты рассказывают жителям квазиобразований, как "процветает" Мариуполь и как он якобы "прекрасно зажил" под российским флагом. Все дошло до того, что некоторые люди, у которых нет критического мышления и альтернативных источников информации, ненавидят мариупольцев. По их мнению, это несправедливо, что Донецк страдал и тихо разваливался 9 лет, а все "лавры" в виде новых дорог и коммуникаций достаются городу Марии. Хотя, конечно, это все выдумки Кремля.
- На территориях, которые Россия оккупировала в 2022 году, тоже царят настроения ненависти к оккупантам. Ведь до полномасштабного вторжения у них было все, а теперь лишь разваленные города. И они не могут выехать на подконтрольную Украине территорию, потому что это очень дорого у перевозчиков, которые этим занимаются.