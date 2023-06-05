Во временно оккупированном Донецке появились листовки от батальона Кадырова. Они угрожают местным жителям, которые будут забирать у них авто. Об этом пишет 24 Канал.

К теме Оккупанты взорвались на мине возле печально известной Еленовки: взрыв тщательно скрывают

Кадыровцы устанавливают свои правила в Донецке

Тик-ток батальон Кадырова "Ахмат" уже в Донецке и пытается установить свои правила. Оккупанты развесили объявление, в котором говорится, что машины нужно парковать в "правильных местах". Мол, если машина будет запаркована "неправильно", ее заберут для нужд батальона "Ахмат-Север".



Объявления в Донецке / Фото источников 24 Канала

Конечно, местные жители очень недовольны таким развитием событий.

Какие настроения царят на временно оккупированных территориях