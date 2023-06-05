У тимчасово окупованому Донецьку з'явилися листівки від батальйону Кадирова. Вони погрожують місцевим жителям, що забиратимуть у них авто. Про це пише 24 Канал.

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Кадировці встановлюють свої правила в Донецьку

Тік-ток батальйон Кадирова "Ахмат" вже в Донецьку та намагається встановити свої правила. Окупанти розвісили оголошення, у якому мовиться, що машини потрібно паркувати в "правильних місцях". Мовляв, якщо машина буде запаркована "неправильно", її заберуть для потреб батальйону "Ахмат-Північ".



Оголошення в Донецьку / Фото джерел 24 Каналу

Звичайно, місцеві жителі дуже незадоволені такому розвитку подій.

Які настрої панують на тимчасово окупованих територіях