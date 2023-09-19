Усім від цього було б легше, а от Путін би програв. Про це 24 Каналу заявила голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова.

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Ситуація з Кадировим

Майже два десятки років Рамзан Кадиров тероризував Чечню. Його "політика" – звіряча жорстокість. Ольга Романова наголосила і на викраденнях людей, і тортурах, і навіть вбивствах. Він був дуже вигідний Кремлю та безпосередньо Владіміру Путіну.

"Путін від цього (смерті Кадирова – 24 Канал) програє. Бо він багато років тримав Чечню і отримував від Кремля за це данину. Голова росгвадрії Золотов вважається негласним покровителем Кадирова. Він їм дорогий й іншого такого немає. Вони нервують", – відзначила вона.

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Інше питання – хто ж стане наступником Кадирова. Подейкують про ватажка бойовиків Адама Делімханова. Але і його здоров'я теж бажає бути кращим. Прямого спадкоємця у Кадирова немає – його син неповнолітній.

"Ймовірно, буде хтось з його оточення або тимчасовий варяг з оточення Путіна, як це уже було. Поки в Кремлі не визначаться з розташуванням сил. Може це буде якийсь чиновник, який наглядатиме за кріслом не більше. Поки всі не переб'ються", – припустила Романова.

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