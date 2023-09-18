Журналисты проанализировали видео, которые Кадыров опубликовал 17 сентября на фоне заявления о его смерти. Кадры свидетельствуют о том, что записывали видео в Грозном Чечни.

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Что известно о местонахождении Кадырова

Издание Sky News определило географическую привязку видеозаписей, опубликованных Кадыров на своем телеграмм-канале. Так называемый "лидер Чечни" по местному времени в 13:00 снимает, как будто идет под дождем. Высокая линия деревьев, две пешеходные дорожки, разделенные газоном, указывают на то, что видео могли записать в Грозном.

Местность соответствует парковой зоне в Грозном.
Местность соответствует парковой зоне в Грозном / Фото Sky News

Кроме того, на заднем плане видео журналисты заметили крышу здания, напоминающую резиденцию Кадырова.

Резиденция Кадырова находится недалеко от места, где записывали видео
Резиденция Кадырова находится недалеко от места, где записывали видео / Фото Sky News

Однако видео могли записать гораздо раньше, чем 17 сентября. Журналисты также проанализировали прогноз погоды в Грозном. Небольшой дождь в городе прошел только в субботу, 16 сентября. В день, когда Кадыров записывал обращение, осадков в Грозном не было. Согласно метеорологическому отчету в воскресенье, 17 сентября, в городе была облачная погода, хотя некоторые ресурсы утверждают, что осадки все же были. Более того, в течение прошлой недели в Грозном не было дождей, кроме упомянутых дней. Это может свидетельствовать о том, что на канале Кадырова обнародовали ранее записанные видео.

Видео, которые Кадыров обнародовал на фоне слухов о смерти

Кадыров вроде "прогуливался" под дождем: смотрите видео

Кадыров в критическом состоянии на лечении

Вместе с тем, общественный деятель из республики Ичкерия Муса Ломаев заявил, что Рамзан Кадыров сейчас в критическом состоянии и находится в больнице управления делами президента в Москве. Кроме того, он заявил, что в российскую столицу также вылетела вся семья кремлевского прихвостня.

"Мы владеем информацией, что Кадыров находится в одной из московских больниц. Нельзя сказать, жив ли он или мертв. Но вчера поступила информация, что его ближайшие родственники уже уехали в Москву. Это говорит, что Кадыров в тяжелом состоянии", – заявил Ломаев.

О тяжелое состояние здоровья Кадырова сообщают и источники в украинской разведке. По их информации, так называемый глава Чечни действительно в тяжелом состоянии, но пока жив.