Про це 24 Каналу розповів правозахисник та засновник ГО "Східна правозахисна група" Павло Лисянський. Він зазначив, що агресор почав вдаватися до депортацій, не чекаючи президентських виборів у Росії.

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Росія не визнає українців на своїй території

16 жовтня країна-агресорка внесла зміни у свою прикордонну політику, після яких українці можуть потрапити в Росію з третіх країн лише через пропускні пункти в московському аеропорту Шереметьєво та селищі Лудонка, що на кордоні з Латвією.

"Вже відомо про більш ніж 15 випадків депортації в аеропорту Шереметьєво. Українські громадяни проходять паспортний контроль, їх затримують прикордонники, після чого їй оголошують про заборону в’їзду до Росії на 5 років", – розповів правозахисник.

У всіх, до кого прикордонники агресора застосовували це рішення, російські паспорти були відсутні. Перед тим ці люди виїздили на територію України до родичів або для залагодження своїх особистих справ.

Депортація за відсутність паспорту

Крім того, зараз у Кремлі готують рішення щодо створення окремого реєстру майна на окупованих територіях, яким володіють мешканці без російського паспорту. А у випадку, якщо місцеві без російського громадянства відмовляться реєструвати своє майно, воно підлягатиме конфіскації.

"На окупованих територіях заборонено працювати людям, що не мають російського паспорту. І якщо їх "зловлять" два рази, таких людей затримують, складають протокол, який згодом передають до суду (для рішення про депортацію – 24 Канал)", – зазначив Лисянський.

Втім, із реалізацію цих рішень про депортацію у окупантів виникла затримка. Річ у тім, що з приблизно 1200 суддів, які працювали до війни, на окупованих територіях залишилося трохи більше 200. Через це судова гілка влади не здатна працювати на окупованих територіях в повну силу.

Що ще відбувається на окупованих територіях