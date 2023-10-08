Відповідну інформацію повідомили російські пропагандисти з посиланням на документ російського уряду, який вони мають в розпорядженні. Обмеження діятимуть з 16 жовтня, пише 24 Канал.

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Які обмеження запровадила Росія для українців

Російські пропагандисти розповіли, що ворожий уряд видав розпорядження, згідно з яким з 16 жовтня вороги запровадили тимчасовий порядок в'їзду до Росії громадян України з території інших держав.

Згідно зі змінами країни-окупанта, українці можуть в'їжджати на територію Росії лише через:

автомобільний пункт пропуску "Лудонка" з Латвії у Псковській області;

аеропорт "Шереметьєво".

Громадяни України, які прибувають до Росії з території інших держав, з 16 жовтня зможуть в'їжджати в нашу країну тільки через автомобільний пункт пропуску "Лудонка" у Псковській області та повітряний пункт пропуску, розташований у московському аеропорту "Шереметьєво",

– заявили пропагандисти.

За їхніми даними, цей порядок розповсюджується як на дорослих громадян, починаючи з 14 років, так і на дітей, які їдуть в супроводі законного представника, опікуна чи піклувальника з-поміж громадян іноземних держав.

Однак Росія продовжує далі гнути свою позицію щодо українських дітей – громадяни України до 14 років, які прямують із третіх країн самостійно або у супроводі законних представників, далі можуть заїжджати у країну-терориста з різних місць пропуску.

Кремль також запевнив, що нібито захід тимчасовий та спрямований "на безпеку жителів Росії в умовах, що склалися". Проте, які ж "умови" вороги не пояснили.

Проте запевнили, що заїжджати в Росію через окуповані Кремлем території України далі можна.

Зверніть увагу! Росія з початку повномасштабного вторгнення примусово депортувала чи перемістила 19 тисяч 546 дітей. За даними Офісу генпрокурора, повернути вдалось тільки 386 дітей.

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