Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону розповів, що прикордонники роблять все, щоб українці могли повернутись додому. Особливо, наші громадяни, які виїхали в Росію через війну, пише 24 Канал.

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Андрій Демченко розповів, що українці з тимчасово окупованих територій обирають виїжджати через Росію чи Білорусь.

Треба розуміти, що всі громадяни України, які зможуть дістатись до українського боку кордону, до української території, їм буде забезпечена можливість повернення додому навіть через ці закриті пункти пропуску. Так, діють на напрямку пункту пропуску Покровка, що в Сумській області, така можливість є на напрямку кордону з Білоруссю через один з пунктів пропуску на Волині,

– пояснив Андрій Демченко.

Речник уточнив, що українська сторона не може сказати, що запрацював пункт пропуску Покровка, бо він фактично зачинений. Проте, якщо громадяни України будуть прибувати, то прикордонники забезпечать їм доступ на українську територію.

"Це діє виключно для громадян України на вхід чи в'їзд в Україну. Водночас на кінець липня, до прикладу, ми фіксували, що російська сторона відмовила нашим громадянам в перетині кордону, але на минулих вихідних знову ж таки ми почали фіксувати, що наші громадяни все-таки можуть перетнути кордон на цьому напрямку (на Сумщині – 24 Канал), дістатись української території", – пояснив Демченко.

За його словами, Україна продовжує забезпечувати можливість українцям повернутись додому й на цьому напрямку.

Що робити людині без документів

Якщо говорити про дії прикордонників України, то ми забезпечуємо доступ всім громадянам України навіть, якщо вони не мають документів для перетину кордону,

– пояснив речник Держприкордонслужби.

За його словами, має бути хоча б якийсь документ, який ідентифікує особу як громадянина України. Якщо ж в когось немає документів, то прохід займе більше часу, щоб прикордонники разом з іншими державними органами України перевірили інформацію.

"Якщо буде підтверджено, що це громадянин України, то він знову ж таки буде пропущений на територію України. Проте небезпека подорожей через країну-агресора або через кордон з Білоруссю без документів для українців буде значною. Адже нашим громадянам спочатку треба пройти контроль по той бік кордону", – пояснив речник Держприкордонслужби.

Саме тому він порадив українцям мати документи, які могли б допомогти ідентифікувати себе. Насамперед для проходження контролю у ворогів.

Українці можуть повернутись з Росії через Сумщину

Мінреінтеграції повідомило, що українці з 5 серпня можуть повернутись додому через пункт пропуску "Колотилівка" (Росія) — "Покровка" (Україна) Сумської області.

Там на українському кордоні діє волонтерський гуманітарний центр, де всі українці можуть отримати безплатну психологічну, юридичну та гуманітарну допомогу, переночувати. Далі – дістатися до Сум або інших міст України.

До речі, з Сум о 6:47 щодня курсує потяг на Київ. Далі в Києві: