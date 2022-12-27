Про це на брифінгу повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, візи видали жінкам та дітям, передає 24 канал.

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Чому росіяни поїхали в Україну

Речник повідомив, що здебільшого візи росіянам видали, аби ті налагодили стосунки зі своїми сім'ями. Також деяким громадянам надали короткострокові візи, які мали гуманітарний характер.

Нагадаємо, що візи росіянам видаває незалежна міжнародна компанія-посередник VFS Global через візові центри.

Такі установи в Росії знаходяться у:

Москві;

Санкт-Петербурзі;

Єкатеринбурзі;

Калінінграді;

Казані;

Новосибірську;

Ростові-на-Дону;

Самарі.

Які документи потрібні для оформлення візи

Для в'їзду на територію України росіянам необхідно буде мати певний перелік документів. Проте варто зазначити, що отримати візу зможе далеко не кожен громадянин країни-агресорки.

Прикордонники наголосили на тому, що візу точно не отримає певна категорія росіян. Мовиться про тих, хто потрапив до санкційних списків, а також загрожує національній безпеці нашої держави.

Аби оформити візу, росіянам потрібно надати до відповідних центрів:

Закордонний паспорт;

Запрошення;

Копію паспортних даних сторони, яка запрошує.

У МЗС наголошують на тому, що без запрошення в'їхати до України росіяни не зможуть.

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