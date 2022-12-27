Об этом на брифинге сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, визы выдали женщинам и детям, передает 24 канал.

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Почему россияне уехали в Украину

Спикер сообщил, что в основном визы россиянам выдали, чтобы те наладили отношения со своими семьями. Также некоторым гражданам предоставили краткосрочные визы, носившие гуманитарный характер.

Напомним, что визы россиянам выдает независимая международная компания-посредник VFS Global через визовые центры.

Такие учреждения в России находятся в:

  • Москве;
  • Санкт-Петербурге;
  • Екатеринбурге;
  • Калининграде;
  • Казани;
  • Новосибирске;
  • Ростове-на-Дону;
  • Самаре.

Какие документы нужны для оформления визы

Для въезда на территорию Украины россиянам необходимо будет иметь определенный список документов. Однако следует отметить, что получить визу сможет далеко не каждый гражданин страны-агрессорки.

Пограничники отметили, что визу точно не получит определенная категория россиян. Речь идет о тех, кто попал в санкционные списки, а также угрожает национальной безопасности нашего государства.

Чтобы оформить визу, россиянам нужно предоставить в соответствующие центры:

  • Загранпаспорт;
  • Приглашение;
  • Копию паспортных данных приглашающей стороны.

В МИД отмечают, что без приглашения въехать в Украину россияне не смогут.

Визовый режим с Россией: что известно

  • В рамках противодействия угрозе национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности нашего государства Владимир Зеленский предложил Кабмину разработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины.
  • Итак, уже с 1 июля 2022 года Украина ввела визовый режим въезда для граждан России
  • Напомним, что соответствующая петиция появилась на сайте Офиса Президента еще в мае. Петиция собрала более 26 тысяч голосов из нужных 25 тысяч.
  • Интересно, что о визовом режиме с Россией украинские политики заговорили еще с начала вторжения России и аннексии Крыма. Однако в 2016 году Верховная Рада так и не вынесла этот законопроект на голосование. С годами это снова пытались сделать, однако согласия нардепы не добились.