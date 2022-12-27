Об этом на брифинге сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, визы выдали женщинам и детям, передает 24 канал.

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Спикер сообщил, что в основном визы россиянам выдали, чтобы те наладили отношения со своими семьями. Также некоторым гражданам предоставили краткосрочные визы, носившие гуманитарный характер.

Напомним, что визы россиянам выдает независимая международная компания-посредник VFS Global через визовые центры.

Такие учреждения в России находятся в:

Москве;

Санкт-Петербурге;

Екатеринбурге;

Калининграде;

Казани;

Новосибирске;

Ростове-на-Дону;

Самаре.

Какие документы нужны для оформления визы

Для въезда на территорию Украины россиянам необходимо будет иметь определенный список документов. Однако следует отметить, что получить визу сможет далеко не каждый гражданин страны-агрессорки.

Пограничники отметили, что визу точно не получит определенная категория россиян. Речь идет о тех, кто попал в санкционные списки, а также угрожает национальной безопасности нашего государства.

Чтобы оформить визу, россиянам нужно предоставить в соответствующие центры:

Загранпаспорт;

Приглашение;

Копию паспортных данных приглашающей стороны.

В МИД отмечают, что без приглашения въехать в Украину россияне не смогут.

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